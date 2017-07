por Trupon » hace 20 minutos

La FIA define la salida de Bottas como "precisa y fortuita"

El finés ha reaccionado casi dos décimas más rápido que Vettel

La Federación admite que no se ha movido más allá de lo que dicta la normativa

MARTÍ MUÑOZ | 9 JUL 2017La FIA ha justificado por qué la investigación sobre la salida de Valtteri Bottas se ha resuelto sin sanción para el piloto finés, a pesar del escepticismo de Sebastian Vettel.Desde que se han apagado los semáforos hasta que Bottas se ha puesto en movimiento, han pasado sólo 201 milisegundos según el gráfico ofrecido por la realización televisiva internacional. En comparación, Vettel ha tardado 369.Vettel cree que esta diferencia tan extraordinaria no es consecuencia de un error suyo, sino que delata que Bottas ha acelerado antes de lo previsto. Que su tiempo de reacción, al que se ha referido como "inhumano", ha sido demasiado fugaz como para ser creíble.La Federación ha analizado este escenario y ha considerado que Valtteri no ha infringido el Reglamento. Admiten que su coche se ha movido ligeramente, pero explican que lo ha hecho dentro de los límites habituales para este escenario. Una mezcla perfecta de fortuna con pericia, dicho de otro modo."El sistema de las salidas en falso juzga si un coche se ha movido una distancia predefinida entre el momento en el que se enciende la última luz roja y se apagan los semáforos"."Hemos visto la necesidad de permitir un movimiento muy mínimo, ya que los pilotos a veces han de hacer ajustes con el embrague para preparar la salida. Este sistema depende del cronometraje oficial de la Fórmula 1 y ha estado en funcionamiento durante 20 años. Durante este tiempo, ha demostrado ser extremadamente fiable"."En el caso de hoy, Valtteri Bottas no ha superado ese límite antes de la salida. Hizo un juicio excepcionalmente preciso y fortuito, anticipándose con gran precisión al momento en el que se apagaban las luces. Cualquier movimiento anterior a ese momento estaba dentro de las tolerancias permitidas".Valtteri ha quitado importancia a lo ocurrido y ha recordado que el sistema de salida de la Fórmula 1 es predecible, en tanto que Charlie Whiting suele seguir un patrón similar."Con los semáforos, siempre hay diferentes variables cuando se encienden los cinco neumáticos. Pero ya hace bastante tiempo que esa variación no es muy grande, así que más o menos sabes cuándo se van a apagar. Has de estar alerta. A veces haces una súper salida, a veces vas tarde. La de hoy ha sido mi mejor reacción", comentaba.Eso no reducía las dudas del segundo clasificado, Sebastian Vettel."No quiero quitarle méritos a Valtteri, ha hecho una carrera excelente. Pero cuando he dicho que no me lo creo, es que no me lo creo. Normalmente, la reacción de todo el mundo está en unas dos décimas. No creo que hoy todos hayamos sido más lentos. Es por eso que no me creo que Valtteri fuera mucho más rápido. En ese momento, tenía el convencimiento de que se había saltado la salida. Al final resulta que no, supongo que hay una razón para pensar que no, pero no creo que su reacción fuera de un par de décimas. Eso sería lo normal y desde mi punto de vista su reacción ha sido inhumana. Ya ha dicho que no es humano. Es finlandés", bromeaba el teutón.Daniel Ricciardo también se suma a la teoría."Las luces se quedaron encendidas más tiempo de lo normal. Normalmente hay un margen, pero creo que hoy ha sido más. Estás ahí esperando, con tus revoluciones por las nubes. Salió y supongo que tuvo suerte. Yo hice algo parecido en la Fórmula 3. Sí, estuvo al límite. Estoy seguro de que uno reacciona, pero al mismo tiempo se apagan los semáforos. En teoría, eso no es una reacción natural. Pero como Valtteri ha dicho, si es más, está seguro. Pero no creo que reaccionara a los semáforos. Parecía que se había saltado la salida".