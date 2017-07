por scuderia ferrary » Ayer, 20:33

La estrategia de los equipos para el Gran Premio de Austria ha sido una parada. Sin embargo, no todos los pilotos comenzaron y terminaron la carrera con la misma gama de neumáticos. En el caso de Lewis Hamilton, el piloto británico partió desde la línea de meta con supeblandos y terminó con ultrablandos, mientras que en la parte trasera de la parrilla, pilotos como Hülkenberg o Massa buscaron estrategias alternativas.Dadas las particularidades del Red Bull Ring, las vueltas más rápidas de la temporada se han registrado este fin de semana. Durante algún tramo de la carrera los neumáticos de Hamilton, Räikkönen y Bottas han sufrido blistering –ampollas por la diferencia de temperatura–. Un hecho que, sin embargo, no ha afectado al rendimiento de los monoplazas en la fase decisivaLa vuelta más rápida con neumáticos ultrablandos se la ha llevado Hamilton –1'07"411–. Por su parte, Daniel Ricciardo –1' 07"442– ha conseguido la vuelta más rápida con neumáticos superblandos. En cuanto a los stints más largos, Hülkenberg buscó remontar y llegar a los puntos con una temprana parada. El alemán paró en la vuelta 15 y completó el resto de la carrera con el compuesto blando."Con velocidades medias y rápidas y sin lluvia hubo un poco de blistering, pero no afectó al rendimiento de las vueltas más rápidas al final de la carrera. Aunque la estrategia estándar era a una parada hubo estrategias diferentes, con algunos pilotos que intentaron cosas distintas. En general, las opciones de estrategia fueron bastante agresivas, con tandas largas incluso con el ultrablando. Esto refuerza la confianza de los equipos respecto a la velocidad y durabilidad de la gama de neumáticos" comenta Mario Isola, responsable de Pirelli.