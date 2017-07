por Otani » Hoy, 16:24

bigbossf1 escribió: GTO, sabes muy bien que Ferrari no ficha a jovencitos, así que Ocon,Sainz y compañía descartados, para mi las opciones reales de Ferrari de no renovar a Kimi(que no lo merece) son Grosjean y Ricciardo, poco mas, con Pérez os olvidáis que el propio Pérez se fue de la academia de jóvenes de Ferrari para ir a Mclaren, y de estas cosas se acuerdan, por lo tanto,dudo que vaya a ir ahí.



si Grosjean se sube, Leclerc y/o Giovinazzi pueden subir a F1 y esto me encantaría(sobretodo Leclerc)

Pues si eso es cierto, quizá ha llegado la hora de revisar esas políticas. Si fichan a Sainz para el año que viene hablaríamos de que tendría 23 para 24 años, con 3 años de experiencia en F1 rindiendo a un buen nivel. A Massa lo subieron con 24 años para 25, no veo una diferencia enorme. Vale que Massa era de la casa, pero el tema es que ahora mismo no tienen a nadie de la casa disponible y necesitan un sustituto porque Kimi no está rindiendo. Además, con esa edad Vettel, Hamilton y Alonso eran campeones del mundo. Conclusión, no es ningún chavalín, ha demostrado talento, tiene tres años de experiencia: Sainz es una opción válida.Y lo de guardarle rencor a Pérez por haber dejado su programa ya sería de risa. Como dicen los mafiosos, esto no es personal, son negocios. Pérez no tuvo ni tiene ningún problema con Ferrari, simplemente se vio obligado a buscar salidas porque en Ferrari no tenía opciones. Ver eso como una traición o como "algo de lo que acordarse" me parece tonto, pero sobre todo poco útil y práctico.Si los argumentos para no fichar a cualquier de estos dos son estos y Ferrari los defiende, entonces se merecen perder un posible futuro título de constructores. Ningún equipo que piense así debería ganarlo.