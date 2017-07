por GTO » Hoy, 16:47

"No estoy en la Fórmula 1 por el dinero de otro piloto".Rubens Barrichello ha asegurado que aceptó la primera oferta que tuvo porque "quería competir".El piloto brasileño ha asegurado para el portal francés de 'Crash.net' que "hay pilotos que usan su dinero para meterse en parrilla. Y yo perdí mi asiento por esta razón". Además ha puntualizado que le fue muy difícil adaptarse a dicha situación puesto que era un hecho que no se esperaba "los primeros días me costaron mucho".Barrichello abandonó la Fórmula 1 en 2012. A sus espaldas una trayectoria de 19 años, comenzó su andadura en las cuatro ruedas en 1993. El brasileño es el piloto con más pruebas en la historia de la F1, tomando la salida en 323 carreras. En ellas consiguió 11 victorias, 17 vueltas rápidas y 68 podios.En la entrevista, el piloto reconoce que se precipitó a la hora de tomar la decisión, aunque considera elegir la Indycar fue una buena elección "debería haber esperado otros diez días más para negociar con otros equipos. Acepté la primera oferta que tuve porque quería competir". El brasileño ha concluido que su mejor momento en la Fórmula 1 fue entre 2008 y 2009.