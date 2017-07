por scuderia ferrary » Hoy, 16:55

Kimi Räikkönen asegura que hace todo lo posible para conseguir resultados mejores en la Fórmula 1, tras los comentarios que hizo el presidente de Ferrari, Sergio Marchionne, en los que comentaba que el finés se estaba quedando "rezagado"."Creo que Räikkönen tiene que demostrar un nivel más alto de compromiso con el proceso. Hay días en los que creo que está un poco rezagado, pero ya se verá", comentó Marchionne antes del comienzo de la carrera del Gran Premio de Austria, en declaraciones para la agencia de noticias Reuters."Es un buen tipo y trabaja, pero le necesitamos para ganar el Campeonato de Constructores", ha apuntado en declaraciones para el diario La Gazzetta dello Sport.El campeón de mundo de 2007 insistió en sus ganas de querer hacerlo bien. "Mi equipo quiere hacerlo bien y sólo puedo dar lo mejor de mí. No es como si no lo intentara", aseguró el finlandés en declaraciones a la cadena finesa C More. El contrato de Räikkönen termina este año y hay varios nombres de posibles pilotos a ocupar su asiento el año que viene."Desafortunadamente no ha sido muy sencillo a veces, pero es parte del plan y seguimos empujando", insistió el de Ferrari, que no pierde la esperanza y asegura que las cosas saldrán mejor de cara a las próximas carreras."Preferiría, por supuesto, mejores resultados pero no puedo hacer nada más que dar lo mejor de mí. "Desafortunadamente en Fórmula 1, todo no siempre va como esperas", ha respondido a Ilta Sanomat. Räikkönen se encuentra en la quinta posición del Mundial, mientras que su compañero, Sebastian Vettel, es líder y le saca 88 puntos de ventaja al finlandés.