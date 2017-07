por scuderia ferrary » Hoy, 17:09

Pese a que no está siendo la temporada soñada para Daniil Kvyat, contando con únicamente cuatro puntos en su casillero, en comparación a los 29 de su compañero de equipo, Carlos Sainz, el ruso parece que puede tener el futuro asegurado dentro de la Fórmula 1 en el equipo Toro Rosso.Según adelanta el portal norteamericano Motorsport, parece ser que la estructura de Red Bull le ha ofrecido a Daniil Kvyat la opción de renovar su contrato con Toro Rosso para la temporada 2018, pese al incidente que sufrió en el pasado Gran Premio de Austria en el que se vieron afectados Fernando Alonso y Max Verstappen, tras un fallo del ruso al apurar demasiado la frenada durante la salida.Por su parte, Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull, adelantó en el pasado Gran Premio de Austria que Daniil Kvyat contaría con una oferta por parte de Toro Rosso para continuar en el equipo en la temporada 2018, pese a no haber conseguido unos resultados a la altura de Carlos Sainz. En la estructura de las bebidas energéticas aseguran que el piloto ruso está pilotando a un gran nivel y que sus resultados no son el reflejo perfecto de su rendimiento en pista.“Todavía no hay nada firmado, pero no puedo ver un escenario en el que Daniil Kvyat no consiga estar en Toro Rosso en 2018. Él ha pilotado a un gran nivel hasta ahora, así que seguramente la renovación será firmada próximamente”, comentaba Christian Horner.