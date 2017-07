por scuderia ferrary » Ayer, 21:42

El equipo Red Bull se muestra cada vez más competitivo. Los últimos resultados así lo demuestran. Si bien es cierto que los problemas de Max Verstappen no le han dejado demostrar el verdadero potencial del RB13, Daniel Ricciardo sirve como confirmación de que el conjunto de Milton Keynes avanza a buen ritmo. Y tal y como apunta su jefe de equipo, hay más por venir.Christian Horner cree que la diferencia con los líderes se ha rebajado, y espera que en los próximos trazados el margen se vuelva aún más pequeño: "Estamos esperando que al llegar a algunos de los circuitos más convencionales de nuevo, deberíamos ser capaces de estrechar la diferencia", comentó el jefe de equipo de Red Bull en declaraciones recogidas por el portal estadounidense Motorsport.com.Ricciardo fue capaz de aguantar los ataques de Hamilton en el tramo final de carrera, por ello Horner cree que han mejorado considerablemente: "Puedes ver que cuando Lewis dio la instrucción de encender el motor para las últimas 10 o 15 vueltas, que valdría alrededor de medio segundo, nosotros fuimos capaces aún así de mantener nuestra posición. Finalizamos a menos de 10 segundos del ganador del Gran Premio, y sin safety car", afirmó."Definitivamente hemos reducido la diferencia y hay más en proyecto. Todo el mundo trabaja en la fábrica tremendamente duro", aseguró el británico. Con suerte podremos continuar obteniendo rendimiento en el coche y, al mismo tiempo, esperamos que en el lado del motor las cosas continúen mejorando", aseguró advirtiendo a los líderes de que Red Bull está de vuelta.ENCANTADO CON EL RENDIMIENTO DE RICCIARDOEl jefe de equipo de los de Milton Keynes lamenta el mal momento de Verstappen y lo achaca a la mala suerte, pero se muestra muy contento con las últimas actuaciones del piloto australiano. 5 podios consecutivos –victoria incluida– han hecho que el 'aussie' se gane los piropos de su jefe."Es el RB13, y el 13 da suerte a algunos y a otros no. Puedes decir que ha dado suerte a Daniel y mala suerte a Max hasta ahora. Por lo tanto, él está pilotando increíblemente bien. La forma en la que piloto en Austria, sin ningún error. Clavó la primera vuelta, el adelantamiento a Kimi fue con firmeza, pero justo, y después las últimas diez vueltas fueron vueltas de clasificación", comentó Horner."Tenía que aprovechar en el segundo sector para intentar al menos estar fuera de la zona de DRS o estar 0.8 segundos por delante en la línea de meta para no darle la oportunidad a Lewis de pasarle. Y lo hizo. Una vez más había mucha presión, como en Montreal, y el rindió absolutamente", aseguró."Ha conseguido cinco podios consecutivos incluyendo una victoria en circuitos donde sentíamos que no serían los mejores para nosotros. Los últimos 3 trazados demostraron algunas de nuestras debilidades también, así que conseguir dos terceros y una victoria es bastante decente", finalizó.