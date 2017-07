por scuderia ferrary » Ayer, 21:47

Varias personalidades dentro del paddock se están mostrando en contra de la manera en la que las penalizaciones están afectando al desarrollo del campeonato. Consideran que tienen una implicación demasiado importante en los resultados y en el desarrollo de las carreras, y que ello implica que el deporte se vea perjudicado.Mark Webber reconoce que las penalizaciones a los pilotos por problemas en el monoplaza no son buenas para los espectadores, ya que muchos aficionados no entienden por qué su piloto empieza tan atrás algunas carreras: "Mucha gente enciende la TV para la carrera y dice: '¿Por qué mi piloto está atrás?', estamos perdiendo gente sólo por eso", considera en declaraciones recogidas por la agencia de noticias GMM.En el caso de Kevin Magnussen la opinión es muy similar, el danés considera que el piloto no debe sufrir sanciones por unos problemas que son responsabilidad del equipo, y aboga por modificaciones en la gestión de estas situaciones: "Si hay un problema de motor la culpa es más para el equipo, así que se debería tomar algunas acciones para el campeonato de constructores", apunta el piloto de Haas.Toto Wolff mantiene una situación neutra, ya que ve necesario tomar medidas para evitar estas situaciones, pero no que afecten de una manera tan grande a los resultados, y por ello, confía en que se puedan tomar decisiones al respecto."Las penalizaciones afectan al campeonato de una manera muy grande, siempre quiero que el que sea más rápido gane la carrera, así que los problemas técnicos no deberían suponer grandes problemas para los pilotos. Pero la situación no puede estar fuera de control porque si nadie es penalizado siempre cambiaremos los componentes. Espero que con personas experimentadas como Ross Brawn haya algunas decisiones para cambiar la situación", aseguró el jefe de equipo de las flechas plateadas.