por GTO » Hoy, 15:55

Sera eso, que ferrari esta interesado en Alonso pero no quiere decir nada para que Kimi no se ponga nervioso.El que no se consuela es por que no quiere. Que no es que no hablen del 2018, es que :Ferrari:“Ni hemos pedido a Red Bull a Verstappen, ni estamos interesados en Alonso”Mercedes:"Fernando no puede venir. En Mercedes no hay espacio"No es no.