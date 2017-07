por GTO » Hoy, 16:02

Trupon escribió: yo era de los que confiaba en el finlandés... y, si bien no está al nivel de Hamilton (cosa que ya sabíamos y no debería sorprendernos), no nos está defraudando.

Yo era de los que pedían otro Hamilton al lado de Hamilton, sobre todo temiendo que mercedes volviera a dominar, y el 17 fuera un paseo para Lewis.Pero he de reconocer que Bottas este fin de semana me ha sorprendido, lo hizo todo bien. Sigo creyendo que no es un top, y no lo sera nunca, pero esta haciendo las cosas mejor de lo esperado últimamente, después de un mal comienzo de temporada. Ojala tuviera la constancia de Rosberg para algún día, plantar cara a Lewis.