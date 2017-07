por scuderia ferrary » Hoy, 19:59

El pasado 30 de abril, Honda y Sauber llegaban a un acuerdo para que el conjunto de Hinwil utilizara los motores japoneses a partir de la temporada 2018. Un acuerdo que llegó con Monisha Kaltenborn al mando del equipo suizo, y que parecía tener conformes a ambas partes. Pero las cosas han cambiado tras la salida de Kaltenborn.Tal y como apunta la publicación alemana Auto Bild, Honda piensa en romper el contrato que tenía con Sauber. ¿El motivo que apuntan desde la citada publicación germana? Los cambios de personal que han tenido lugar en las últimas fechas dentro de la escudería suiza no convencen al fabricante japonés.La decisión de los nuevos propietarios de Sauber de dejar a Monisha fuera de la escudería no ha gustado en Honda. Fue ella la que alcanzó el acuerdo para utilizar los motores japoneses a partir de la próxima temporada y todo hace indicar que tras su salida las cosas cambian en relación al dicho acuerdo.De confirmarse la noticia, Sauber se quedaría sin fabricante de motores para 2018. Desde Alemania apuntan a que la solución más asequible sería mantenerse como equipo cliente de Ferrari. La Scuderia es la actual suministradora de motores al conjunto de Hinwil, y si finalmente las cosas no llegan a buen puerto con Honda, la próxima temporada seguirán propulsados por la unidad de potencia italiana.