por scuderia ferrary » Hoy, 15:17

Los pilotos y equipos siempre han querido establecer como límite las 20 carreras por temporada, pero la llegada de Liberty Media ha revitalizado la idea de albergar 25 Grandes Premios durante un año.El director deportivo de Liberty Media, Ross Brawn, ve factible celebrar más de 20 carreras anuales, más aún si tiene en cuenta que no hay tests durante la temporada."25 carreras. Eso es uno cada fin de semana. No es una mala vida laboral. No hace tanto tiempo que los pilotos hacían entrenamientos cada semana. En Ferrari teníamos dos pistas de entrenamiento y rara vez no había día que no usáramos una de ellos", ha recordado el británico en una entrevista con el diario de su país The Telegraph.Eso sí, Brawn tiene muy claro que no quiere ocupar el calendario con carreras poco atractivas y la idea es volver a los circuitos históricos y mezclarlo con la llegada de países y circuitos novedosos y espectaculares."Respetamos nuestra herencia, al volver a Francia y Alemania y queremos mezclarlas con nuevas carreras emocionantes, una carrera en Nueva York o en una de las grandes ciudades de Estados Unidos. Y también en uno o dos continentes nuevos. Si tenemos 25, será porque todos ellos merecen su lugar", ha recalcado.Desde que Liberty Media aterrizó en el Gran Circo, se han podido ver cambios notables y Brawn ha querido destacar la complicidad que hay entre todos. Todas las nuevas decisiones de futuro se tomarán en conjunto, alejándose de la política autoritaria de Bernie Ecclestone."La política puede fortalecer o debilitar a las personas y eso es lo que queremos evitar. En la era anterior sucedía mucho eso. El debate saludable es la política que me gusta. Trabajamos en un nuevo motor y será el resultado de muchas reuniones. Si la gente se interpone en nuestro camino, no vamos a tratar de eliminarlos. Es un enfoque diferente", ha compartido el británico.La realidad es que desde que Liberty Media lleva la Fórmula 1, la categoría se ha revitalizado y las audiencias se han recuperado de las caídas que sufrieron en los últimos años."La F1 está en un entorno rico, en el que existen muchos niveles: humanos, pilotos, carreras, técnicos. Es muy completo, mucho más que en cualquier otro deporte que pueda imaginar. La gente sigue fascinada por la Fórmula 1 por lo que representa. Nunca debemos perder de vista eso", ha expresado para concluir.