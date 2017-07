por GTO » Hoy, 16:04

sí que se pudo mover mínimamente aunque dentro de la legalidad.

"SUERTE", ALGO "INHUMANO" O UN "DEJA VU"El fenómeno paranormal de Valtteri Bottas en su salida de AustriaNadie se explica que Valtteri Bottas pudiera reaccionar tan rápido el pasado domingo en su salida del GP de Austrial. "Suerte", algo "inhumano" o un "deja vu" son algunas de las teoríasValtteri Bottas sale con buena diferencia con respecto a sus perseguidores. (EFE)“Las luces se mantuvieron durante mucho tiempo, más de lo normal. Siempre hay una ventana pero parecía ser más alargada y cuando estás ahí y tus revoluciones están alta y estás esperando, esperando… Seguro que él lo hizo, pero cuando las luces se apagaron creo que fue suerte. Una vez me ocurrió cuando estaba en Fórmula 3. Estaba al filo. Estoy seguro de que reaccionas, pero en el mismo momento en el que las luces se apagan… En teoría no es una reacción natural, no me lo creo”. Daniel Ricciardo explicó desde su propia experiencia cómo debió ser la increíble reacción de 0.201 segundos de Valtteri Bottas en la salida del GP de Austria.El agujero negro en el que se ha metido Max VerstappenMIGUEL CARRICASVerstappen lleva ya cinco abandonos, la gota que colma el vaso de su paciencia. Él no se rinde y seguirá en 2018 con Red Bull, pero las cosas deberán cambiar para no acabar en FerrariNo era normal que los comisarios tardasen tanto en verificar si el finés de Mercedes había hecho trampas o no en la salida. ¿Se había saltado el semáforo? Tardaron 25 vueltas para decidir que su movimiento había sido legal. Básicamente, de las palabras de Ricciardo se desprende que fue más la intuición y el impulso de Valtteri lo que le provocó esa reacción y que, al mismo tiempo, Charlie Whiting decidió apagr el semáforo. Le salió bien como podía haberle ido mal, por lo que deja entrever el australiano de Red Bull. “Suerte”.“No es humano… ¡es finlandés!”“Los tiempos normales de reacción rondan los 0.2 segundos para todo el mundo. No creo que nadie fuera mucho más lento hoy. Esto es por lo que no me creo que Valtteri fuera mucho más rápido (en las imágenes se puede apreciar que Bottas reacciona mucho antes que el resto). Tenía la convicción cuando ocurrió de que se saltó la salida y todo giró a que no lo hizo y sigo creyendo que hay razones para pensar que no lo hizo. Simplemente no puedo imaginar que su tiempo de reacción fuera de 0.2. Desde mi punto de visto no es humano… ¡es finlandés!”.Señor Marchionne, cámbienos algún día a Daniel Ricciardo por Sebastian VettelJAVIER RUBIOEl australiano combina una personalidad exhuberante y divertida con un enorme talento al volante, mientras que pierde cada vez más brillo cuánto más gana como piloto de FerrariReacción inhumana, suerte, intuición finlandesa… sea como sea, Bottas no pisó el acelerador antes de que el semáforo se apagara y su movimiento es legal. “Ha sido la mejor salida de mi vida. Tuve un deja vu con lo que me ocurrió en Rusia”, reconoció el protagonista de la jugada. Una teoría que va en la línea de lo irracional a lo que apuntaba Vettel.Pudo haber un pequeño movimientoEn realidad, BottasExiste un escaso margen que la FIA permite como consecuencia de que el piloto puede ajustar la leva del embrague para hallar el punto adecuado y arrancar de la mejor manera. Este movimiento lo detecta un sensor en la pista que lee un transpondedor ubicado en el eje delantero de cada monoplaza: si el 'chivato' dice que se ha movido más del margen permitido antes de que se apague el semáforo habrá hecho trampas; de lo contrario habrá sido un movimiento legal.La Fórmula 1 llega este fin de semana a Silverstone con Vettel reforzado como líder del mundial sobre Hamilton. Alonso y Sainz buscarán un buen resultado tras abandonar en AustriaLa duda es por qué los comisarios, si normalmente resuelven este tipo de situaciones en la primera vuelta, tardaron tanto en confirmar la legalidad del movimiento de Bottas. Quizás tampoco se creían que la “suerte”, un movimiento “inhumano” o un “deja vu” hubiera influido en la vertiginosa reacción de Valtteri. Cada uno tiene su propia teoría para tratar de explicar algo no obedece a las leyes lógicas de la naturaleza. En cualquier caso, este fenómeno paranormal se situó dentro de los límites de la FIA.