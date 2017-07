por scuderia ferrary » Hoy, 21:29

Fernando Alonso ha garantizado que tiene varios planes, y que todos ellos son para ganar en 2018. Por el momento, el binomio McLaren-Honda parece fuera de la ecuación, por todo lo que ha demostrado en los últimos años y porque a medida que avanza la temporada, no consiguen un coche competitivo para el asturiano. McLaren tiene claro que quiere contar con Fernando, pero sólo si el bicampeón mundial confía en el proyecto de los de Woking.Eric Boullier está encantado con Alonso, y reitera una vez más que intentarán convencer al español por todos los medios para que se quede: "Prefiero que se quede con nosotros, pero bajo la condición de que crea en nuestro proyecto. Un piloto que no cree en nosotros no es muy útil", aseguró el francés en declaraciones a la portal Nextgen-Auto.com.Cuando fue preguntado por si veía al español con fe en el equipo de Woking, Boullier dijo: "Tendrás que preguntarle a él, no es una opción para mi responder por él".El francés, al igual que Alonso, considera que los equipos grandes no quieren hacer ningún comentario en relación a las alineaciones de sus pilotos para el futuro. Ferrari y Mercedes han descartado incorporar a Fernando por el momento, aunque en la F1 nunca puedes dar una puerta por cerrada.Las decisiones de los líderes no cogen por sorpresa al jefe de McLaren: "No me sorprende. Todos los Campeones del Mundo quieren medirse contra los mejores pero no necesariamente con el mismo equipo, de tal manera que el objetivo es batir a otros. Pero dejar al lobo ir con las ovejas no es una buena idea. Cuando disfrutas siendo el número 1, como Vettel y Hamilton, incluso aunque no lo digan oficialmente, son los líderes en sus respectivos equipos. No quieren a nadie que arruine sus planes", aseguró."Es más complicado ya que no siempre es el piloto el que decide. A fin de cuentas, todos hacen lo que quieren. Estoy interesado en tener dos pilotos que crean en el proyecto de McLaren-Honda. Con Fernando, pase lo que pase, irá donde quiera ir, ya sea dejarnos o permanecer con nosotros. Ya veremos...", finalizó.