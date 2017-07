por scuderia ferrary » Hoy, 21:30

Fernando Alonso valora distintas opciones para la temporada que viene. El asturiano ha confirmado tener varios planes para el año que viene. Durante el verano debería empezar a aclararse el futuro del bicampeón, que de tener garantizado un monoplaza competitivo, valorará como opción real seguir ligado al equipo de Woking.El culebrón del verano por excelencia va a girar en torno a Fernando Alonso y el futuro que le depara para 2018. Esta temporada expira su contrato con McLaren, y todavía es una incógnita si seguirá su camino con ellos. La voluntad del piloto y su entorno es permanecer, ya que se siente a gusto, pero lo prioritario es disponer de las herramientas apropiadas para volver a ser competitivo.Las únicas opciones que a día de hoy parecen garantizar un coche competitivo son Mercedes y Ferrari, pero tanto Niki Lauda como Sergio Marchionne han cerrado las puertas a la llegada del asturiano recientemente. "Tampoco quieres ir a algún equipo donde no tengas la oportunidad de ganar, ya hemos hecho eso. Un piloto tiene que estar en un equipo donde al final tengas la oportunidad de luchar por el podio. Creo que los gestores se están moviendo mucho para tener una situación mejor en el equipo", ha declarado Flavio Briatore en GP Gazette.Ante la falta de rendimiento en la Fórmula 1, McLaren le brindó la oportunidad a Alonso de sentirse competitivo en Indy 500, algo que ha valorado positivamente. "Si McLaren puede ser competitivo, Fernando se siente muy bien en McLaren, en serio. El equipo trabajó muy bien en Indy, apreciamos todo ello. Veremos en los próximos meses. Antes del parón veraniego debería pasar algo. Estamos trabajando juntos con la administración de McLaren y tratamos de encontrar una solución", ha dejado caer el magnate italiano.Más allá del calvario que están viviendo los pilotos, por la falta de potencia y fiabilidad del motor Honda, un equipo legendario como es McLaren tampoco está acostumbrado a ser sistemáticamente doblados por los que son sus competidores en términos históricos y de inversión. "No es bueno ver a McLaren en esta situación, no solo para el piloto, también por el equipo, por los ingenieros. Necesitan una revolución, necesitan un 'shock', necesitan un futuro, no solo por Fernando, también por los empleados. Es un gran equipo, un gran nombre y es una lástima verlos en esta situación", ha dicho el exdirector del equipo Benetton, que más tarde sería Renault.Desde su etapa como jefe de Alonso ha mantenido una estrecha relación con el piloto. Tanto es así que sigue formando parte del entorno que gestiona su carrera deportiva. "Fernando es un poco como Messi, sigue siendo el mejor. ¿Imaginas si Messi no tuviera un club al que ir? Desgraciadamente, en la Fórmula 1 solo hay uno o dos equipos ganando carreras. En mis tiempos teníamos por lo menos tres o cuatro equipos", ha recordado de su etapa como director de equipo, que concluyó forzosamente en el 2009 por el famoso Crashgate."Fernando estaba en mi equipo, marcamos la diferencia con él, ganamos el campeonato. No podemos olvidar que ganamos el campeonato con Renault por la diferencia que Fernando marcó. Fernando es joven, sigue motivado. Comprobamos su popularidad y, tras la Indy, Estados Unidos es el tercer país donde es más popular tras Brasil y España. ¿Qué significa esto? Que en Indy demostró que es un buen piloto pura sangre", ha concluido, destacando el éxito mediático que tuvo su participación en Indy 500 el pasado mes de mayo, a pesar de que la popularidad de la Fórmula 1 y sus pilotos es escasa allí.