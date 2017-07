por scuderia ferrary » Hoy, 14:12

El equipo norteamericano Haas podría cambiar de nombre de motorista el próximo año, pero no de fabricante, puesto que seguirá siendo Ferrari quien suministre los motores a la firma estadounidense. Pese a ello, últimamente se han intensificado algunas disputas entre ambas marcas por el nombre que los propulsores que monte Haas el próximo año van a llevar, y parece ser que Alfa Romeo vaya a ser la elección.Y es que además, el presidente de Ferrari y del grupo automovilístico Fiat-Chrysler, Sergio Marchionne, no ha ocultado nunca su intención por retornar el nombre de Alfa Romeo a la parrilla del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 y, esta, podría ser la ocasión esperada para que esto suceda. Por ello, no parece descabellado que el equipo Haas monte, en 2018, unidades de potencia Ferrari rebautizadas como Alfa Romeo, algo similar a lo que ocurre con Red Bull, que utilizar motores Renault bajo la denominación de Tag Heuer.Lo que parece intocable en este caso, es la relación de compromiso y colaboración entre Ferrari y Haas, más si tenemos en cuenta que la marca italiana está interesada en reforzar esta colaboración con el equipo americano subiendo a uno de sus monoplazas a jóvenes talentos como Antonio Giovinazzi o Charles Leclerc, en los próximos años, aunque la situación de cara a 2018 parece complicada para la llegada de ambos a Haas, puesto que los dos piloto actuales del equipo, Kevin Magnussen y Romain Grosjean, tienen contrato vigente para la próxima temporada.El propio Günther Steiner se encargó de afirmar que la alineación de pilotos del equipo está asegurada de cara a la próxima campaña en el pasado Gran Premio de Austria, lo que complica la presencia de jóvenes pilotos Ferrari en la estructura americana el próximo año. La única opción válida sería si Kimi Räikkönen se marchara de Ferrari, aunque muchas cosas podrían ocurrir.