CÓMO PODRÍA AFECTAR AL FUTURO DEL FABRICANTEA Honda le siguen creciendo los enanos: ¿habrá 'coitus interruptus' con Sauber?En medio de los rumores sobre una separación o no con McLaren, los últimos apuntan a que el equipo suizo no querría confirmar el preacuerdo con Honda para 2018¿Y si finalmente Sauber no confirmara su acuerdo con Honda? ¿Y si McLaren decidiera seguir un camino diferente con el fabricante japonés en 2018? Mientras el equipo británico mantiene un perfil bajo estas últimas fechas respecto a su socio, han surgido los rumores de que el torbellino que azota a Sauber incluye a Honda. ¿Están relacionadas ambas situaciones de alguna manera?¿Y si McLaren y Honda no se divorciaran en 2018?MIGUEL CARRICASEn Austria, ambos parecieron asumir que seguirán juntos el próximo año. Desde Japón lo atribuyen a Honda, que se niega a romper el contrato con los términos legales en la manoEstos días se confirmaba el nombramiento del Frédéric Vasseur como nuevo responsable del equipo suizo. De gran experiencia y exitosa carrera con sus propios equipos y de experiencia previa en Renault, este parece un primer asunto crucial para el francés. "El tema de Honda está sobre la mesa y será mi primera prioridad", cinfesaba en su primera entrevista en LÉquipe, "necesita ser resuelto rápidamente. Por lo que he oído desde McLaren, asusta". Ahora bajo una nueva gestión, el equipo suizo está rompiendo con el pasado. ¿Podría significar que Honda quede fuera de la Fórmula 1?¿Es Honda o es el propio equipo?A la publicación alemana 'Bild' llegaba un soplo sin mayores detalles: el acuerdo de Honda con Sauber no iba a concretarse. "Honda está descontenta con los cambios en el personal del equipo suizo. El contrato de tres años fue negociado por Mohisha Kaltenborn", adelantaba la publicación alemana, "los responsables de Honda tenían grandes esperanzas en ella, que había salvado a Sauber, pero Sauber y Kaltenborn han seguido caminos distintos hace cuatro semanas. Esto significa que el equipo no tiene motores para el próximo año y, por encima de todo, sin el apoyo oficial que los japoneses querían ofrecer al equipo suizo. La solución más probable sería seguir como cliente de Ferrari”.Qué evolución de la situación de McLaren está vinculada con la de Sauber está por comprobar, aunque se están produciendo movimientos subterráneos en torno al suministro de motores que justificara estos rumores. Si el equipo británico ya ha decidido romper sus relaciones con el fabricante japonés, cabe como una de las hipótesis que Honda quisiera replantearse su presencia total en la Fórmula 1. Sin embargo, la pasada semana, Yusuke Hasegawa negó tajantemente que esas fueras las intenciones del fabricante nipón. “Nuestros problemas no serán la razón para abandonar, de modo que Honda está totalmente determinada a seguir con su actividad”, declaraba en la rueda de prensa oficial, con Eric Boullier a su lado.Eric Boullier y Yasuhisa Arai en Hungría. (EFE)Sin embargo, la publicación británica 'Autosport' daba otra versión según “fuentes conocedoras de la situación”, por la que son los propios responsables de Sauber quienes habrían decidido no concretar el acuerdo con Honda, todavía no rubricado formalmente por las partes. Los propietarios del equipo suizo anunciaron la salida de Kaltenborn con la justificación “de las visiones divergentes para el futuro de la compañía”. Una de las cuales podría ser el acuerdo estratégico con Honda. Según las mismas fuentes, los responsables del equipo consideraban que el fabricante japonés no garantizaría el nivel de competitividad requerido para 2018. ¿Se ha abierto una ventana de oportunidad diferente a cuando Kaltenborn llegaba al acuerdo inicial con el fabricante japonés?¿Se enreda la madeja o todo lo contrario?Pero si así fuera, se plantea la duda sobre qué unidad de potencia utilizará Sauber, que también se hubiera beneficiado por el acuerdo económico con el fabricante japonés. Visto el rendimiento esta temporada con motores Ferrari del año anterior, el equipo suizo necesitaría otra alternativa más competitiva si quiere dar un salto en la parrilla. Quedarían Renault o Mercedes. En el primer caso, Vasseur rompió con el equipo oficial francés el pasado invierno. La otra opción sería la del fabricante alemán, también una de las alternativas de McLaren. Y es aquí, por ahora, por donde se funden los cables. ¿Qué motor utilizará el próximo año Sauber?“Por supuesto, no estamos preparados (el cambio de motor de McLaren), y queremos seguir con la colaboración, y por ahora no hay otra historia al respecto. Por supuesto es su opción, pero nosotros no estamos considerándola. Es mi respuesta. Deberían preguntar a Eric al respecto”, comentaba la pasada semana Yusuke Hasegawa, línea similar a la de algunas fuentes de este medio, que apuntaba a que Honda estaría dispuesta a seguir una batalla legal hasta las últimas consecuencias con McLaren para no romper el acuerdo.Honda quedaría expulsada de forma ignominiosa de la Fórmula 1 de no confirmarse finalmente la colaboración con Sauber inicialmente acordada por Kaltenborn, y si el equipo británico también rechazara al fabricante japonés en beneficio de otra opción. Un supuesto que parece inconcebible para la Fórmula 1. La madeja se enreda para unos, o todo lo contrario para otros. Continuará.