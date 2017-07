por scuderia ferrary » Hoy, 16:51

Honda está en el punto de mira desde hace tres años, es decir, cuando se asoció a McLaren, ya que los resultados prometidos no llegan. Eso ha hecho que los rumores que relacionen a los de Woking con cualquier otro motorista sean habituales, sobre todo en las últimas semanas, a partir de que el director ejecutivo de la marca británica, Zak Brown, hiciera público que estaban dispuestos a explorar otras opciones para volver a ganar.La salida de Monisha Kaltenborn de Sauber, equipo al que Honda motorizará en 2018, según un acuerdo que se firmó cuando la india era aún líder de los suizos, ha provocado habladurías cuyo principal argumento es que la persona que está a cargo ahora, Fréderic Vasseur, no quiere seguir ese rumbo y quizás continúen con Ferrari para la siguiente campaña.A todo esto se añade la información que se ha podido saber este jueves y es que Honda tomará una decisión sobre su futuro en octubre, según ha comunicado la publicación alemana Auto Motor und Sport –AMuS–, fecha que coincide con el mes del que hablaba Fernando Alonso para comenzar cualquier negociación.SI HONDA ABANDONA LA F1...De acuerdo con la misma fuente, los de Woking ya han tanteado a Renault, que se muestra receptiva a motorizarles para 2018, ya que el hecho de que les suministre la Scuderia o Mercedes parece bastante improbable.Hasta ahí todo correcto porque McLaren puede esperar a este mes, sin embargo, Sauber, no, pues un cambio de motorista a última hora en un equipo tan pequeño sería terrible a nivel de logística.Respecto a la alineación de pilotos que tendrán los suizos para el próximo año, AMuS ve a Nobuharu Matsushita junto a Marcus Ericsson para 2018, pero ¿qué pasa entonces con Pascal Wehrlein? Tranquilidad, según el medio de comunicación germano, pues Toto Wolff y Vasseur son buenos amigos y seguro que llegan a un acuerdo para garantizar un asiento al alemán en Fórmula 1.