VÍCTOR BOLEA | 13 JUL 2017El equipo Toro Rosso se puede enfrentar a una sanción en el Gran Premio de Gran Bretaña tras presentar el vehículo de Carlos Sainz con daños en el escrutinio de la FIA. Durante las verificaciones técnicas de hoy, los comisarios han detectado que la cuerda de seguridad que fija las ruedas al chasis estaba dañada en uno de los neumáticos y, por lo tanto, aseguran que se ha presentado un coche "en condiciones inseguras". Pese a todo, el coche 55 del madrileño está inscrito para el GP de Gran Bretaña y no corre peligro su participación.La peor de las noticias es que, según una nota técnica de la FIA publicada por la web estadounidense Motorsport.com, el equipo era consciente de los daños cuando pasaron la verificación."Durante el primer control técnico del coche número 55 se ha encontrado una correa de una rueda dañada. Los comisarios hicieron que el equipo Scuderia Toro Rosso se diera cuenta de ello y se les pidió que lo cambiaran. El equipo se negó a seguir las instrucciones de los comisarios y, por lo tanto, el delegado técnico comprobó la correa dañada él mismo y vio que la correa no sólo estaba dañada, sino que también varias fibras cortadas se anudaron. El equipo era consciente de los daños y presentó el coche en una condición insegura para la verificación".FINALMENTE, COCHE INSCRITOAsí, Toro Rosso incumple el artículo 12.1.1.b del Reglamento Deportivo Internacional de la Fórmula 1, que estipula que no se puede inscribir un coche del que se sabe que es "no apto".En relación a este incidente, los comisarios de la FIA han llamado a un representante de Toro Rosso a presentar ante los comisarios a las 15:30 –hora local–. Sin embargo, a las 15:40, la FIA ha publicado el informe de su delegado técnico, Jo Bauer, que ha hallado el coche con el dorsal número 55 conforme con los requerimientos de seguridad del Reglamento Técnico de la F1. Finalmente, a las 16:00 se ha publicado la lista de inscritos, en la que figura, efectivamente, el STR12 de Carlos Sainz.