El futuro de Räikkönen aún está en el aire y es uno de los puntos principales en los que se centra la "silly season" esta temporada. Todavía no se sabe donde estará el año que viene, pero el piloto no ha mostrado preocupación en el asunto y quiere centrarse en el transcurso de esta temporada."Obviamente queremos obtener buenos resultados, quiero obtener buenos resultados, el único propósito aquí es hacerlo bien, pero ellos deciden", comentó el Campeón del Mundo de 2007 en declaraciones recogidas por el portal Crash.net.Curiosamente, su extensión del contrato para 2017 se anunció en Silverstone el año pasado. Ahora vuelve el GP de Gran Bretaña y la decisión aún no está tomada, pero el finés de Ferrari considera que se encuentran en "una situación normal"."Lo que decidan es su elección. Ya lo veremos, tienes que hablar con el equipo y preguntar sobre eso. En mi opinión esta es una situación bastante normal, como ha sido en los últimos años y está bien", concluyó sobre el tema.En cuanto a sus actuaciones esta temporada en el mundial, Räikkönen sabe que no está logrando todo lo que podría y que queda margen para mejorar. Actualmente es 5º con 83 puntos en la clasificación general, separado por 88 puntos con su compañero de equipo, Sebastian Vettel, quien lidera la tabla."Ni siquiera sé dónde estamos con los puntos, no lo he mirado", dijo el finés. "Seguro que no ha sido lo que queríamos, pero esto es lo que es hoy y es otro fin de semana en el que trataremos de hacerlo bien y esperamos obtener los resultados que sabemos que podemos conseguir", señaló.