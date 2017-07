por GTO » Ayer, 23:23

Ricciardo sobre Hamilton: “Cada uno que haga lo que quiera”Ricciardo, con Hamilton en la rueda de prensa previa al GP de Gran BretañaDaniel Ricciardo no quiso entrar en la polémica generada por la ausencia de Lewis Hamilton a la fiesta realizada por la F1 el miércoles en Trafalgar Square, y aseguró que “todos somos adultos”, dejando claro que Hamilton sabía lo que hacía al denegar la invitación y preferir irse a Grecia para pasar dos días libres ajeno a la F1 antes del GP de Gran Bretaña.La polémica fiesta de Hamilton antes del GP de Gran Bretaña“Cada uno que haga lo que quiera. Todos somos adultos. Es verdad que el foco de atención está en él, porque no estuvo. Pero lleva haciendo esto mucho tiempo como para saber lo que debía hacer o no. Para mí, personalmente, pensé que era un buen evento y una buena ocasión para acercarnos a los aficionados y para sobre todo respaldar a Liberty Media en lo que está haciendo.Por su parte, Daniil Kvyat, que también estuvo presente junto a Daniel y Lewis en la rueda de prensa previa al GP de Gran Bretaña de F1, optó por ir en la misma línea que el australiano.“ Lewis puede hacer lo que quiera, tiene la preparación suficiente. Y se ha dicho suficiente sobre este tema”, comentó el ruso sin querer ‘mojarse’ mucho.