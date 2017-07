por GTO » Hoy, 15:46

Alonso: "Desde que estoy en la F1, nunca había visto nada como lo de Londres"Fernando Alonso llega al Gran Premio de Gran Bretaña envuelto en un entorno de rutina y falta de expectativas antes de arrancar el fin de semana,Fernando Alonso llega al Gran Premio de Gran Bretaña envuelto en un entorno de rutina y falta de expectativas antes de arrancar el fin de semana, y se nota. Porque ya desde el comienzo penalizará para salir “en la última línea, o cerca”, explicaba el piloto español en los prolegómenos de la carrera británica.Sin grandes opciones en Silverstone, sin querer referirse a su futuro mientras alrededor todo son declaraciones y especulaciones. “Nada que decir”. La jornada de la Fórmula 1 en el centro de Londres dio más para hablar que cualquier otro tema. McLaren corre en casa, pero el ambiente no puede ser de mayor atonía.El GP de Austrian fue nefasto para Alonso. (EFE)Pensando en Hungría“Estar en los puntos no es completamente imposible”, comentaba Alonso sin demasiada convicción. “Lógicamente no podemos olvidarnos de esta carrera porque pueden pasar muchas cosas para estar en los puntos, lo que queremos lograr independientemente de dónde salgamos aquí. El equipo preparará las cosas y los componentes para llegar lo más reforzados posible. Tenemos que preparar el viernes mejor que nunca”, explicaba el piloto español en relación a las penalizaciones que sufrirá este fin de semana tras los problemas en la ‘Spec 3’, que hubo de ser retirada del monoplaza en Spielberg el viernes. “Desafortunadamente, ya estoy acostumbrado”.Allí, los técnicos nipones descubrieron un problema en la MGU-H que obligará a cambiar en Silverstone el sistema de almacenamiento de energía para empezar, lo que en principio supondrá una penalización de cinco puestos, al margen de que aumente esta cifra tras la jornada del sábado por nuevas sustituciones en la unidad de potencia. Porque tanto Alonso como Honda avanzan que después del viernes posiblemente lleguen más.“Es una pregunta para Honda”, comentaba Alonso al respecto, “supongo que volvemos a la 'Spec3', el motor nuevo, pero como hay que cambiar componentes, no sé cuántos van a ser. Lo veremos, algo el viernes y el sábado, penalizaremos aquí, mejor que en Hungría, donde esperamos mejores cosas”. El objetivo es llegar limpios a Hungaroring, uno de los trazados donde McLaren y Alonso más esperanzas tienen puestas de toda la temporada. Por su naturaleza y longitud por vuelta, no se espera que Silverstone sea un buen trazado para Honda, de aquí que se intenten acumular todas las penalizaciones necesarias.El McLaren, un foco de eternos problemas para Fernando Alonso. (Reuters)"Esperemos que sea el primero de muchos"“Austria fue hace cuatro días, no hay novedades”. Preguntado sobre las declaraciones de Marchionne, de Boullier sobre su continuidad en McLaren, sobre las palabras de Briatore para una posible renovación con el equipo británico (“McLaren necesita una revolución”), el español respondía de forma escueta y con una sonrisa. “Nada que decir”. No hubo manera de que saliera del guion. "No hay más noticias sobre el futuro, el futuro es presente, con McLaren, aquí, en dos semanas iremos a Hungría con la esperanza de lograr un buen resultado. Carrera a carrera, y lo que pase en el futuro será en torno a septiembre u octubre”. Y no hay fisura alguna en el mensaje.El éxito del evento en el centro de Londres fue una de las noticias del día, comentadas por todos los pilotos. Incluído el ausente Hamilton, que tuvo que dar explicaciones. Todos los pilotos excepto el británico se dieron cita con sus equipos frente a miles de aficionados. “Ha sido muy bonito, un evento innovador. En todos estos años de F1 nunca he asistido algo así, esperemos que sea el primero de muchos, sobre todo en las grandes ciudades, en contacto con tanto público”, comentaba Alonso, que no subió al monoplaza de McLaren, y sí lo hizo Stoffel Vandoorne. “Me preguntaron si quería subirme; dije que no, pero lo pasé bien, no tenía ninguna necesidad de conducir ayer", relató.“Fue fantástico ver a los aficionados tan cerca, el poder mostrarles lo que es la Fórmula 1. Los que estuvieron en la calle quizás no puede permitirse el venir, o no conocía la Fórmula 1 antes, y quizás algunos de ellos han descubierto un deporte fantástico. De eso se trataba con este evento, introducir la Fórmula 1 a gente más joven, y se consiguió”. Ahora toca otro fin de semana desde la cola del pelotón.