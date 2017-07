por scuderia ferrary » Hoy, 11:30

Claire Williams aplaude la progresión de Lance Stroll como piloto de Fórmula 1. Recuerda que su difícil inicio en el Mundial no difiere del de algunos de los grandes nombres del deporte. Remarca que nadie en Williams creía que el canadiense fuera capaz de subir al podio en su primera temporada.Los errores de pilotaje de Stroll en los test invernales y los primeros Grandes Premios, sumados a su condición de piloto de pago, propició multitud de críticas contra su persona. Pero ahora la situación ha cambiado. Ha puntuado en las últimas tres carreras, incluido un GP de Azerbaiyán en el que terminó en una destacada tercera posición.Williams insiste que el único objetivo que le han marcado a su piloto para este curso es que progrese, que aprenda de sus fallos y que esa experiencia se note en su pilotaje. Siente que sus últimas actuaciones evidencian que va por el camino correcto."Creo que todo se basa en el trabajo duro y la determinación. Se dice fácil, pero si quieres conseguir algo debes trabajar duro y esforzarte. Lance ha hecho todo lo que le hemos pedido que haga", explica la jefa de equipo en declaraciones a la página web oficial de la Fórmula 1."En las primeras carreras se estaba familiarizando. Ha demostrado su fortaleza de carácter bajo mucha presión. Ha tenido mucha más presión que la mayoría de debutantes. Ha mantenido la concentración y eso se ha traducido en este increíble cambio. Todos sabíamos que Lance era un gran talento. Ahora todo el mundo lo sabe".Claire cree que los fallos de Lance no difieren en exceso de los de otros pilotos, aunque en su caso se han magnificado por el tratamiento mediático."Cuando recibió tantas críticas en las seis primeras carreras, siempre dije: 'Fijaos en Vettel, Ricciardo o Räikkönen'. Ellos no lo hicieron mucho mejor en su primera media temporada. Todos tuvieron resultados igual de malos, más o menos"."Canadá fue un anticipo de lo que estaba por llegar, pero el resultado de Bakú fue sencillamente fenomenal. Se ha ganó ese resultado por méritos propios. Fue su primer podio. Ninguno de nosotros esperaba que eso ocurriera en su temporada de debut. Quizá tenemos una superestrella del futuro".