por Trupon » Ayer, 19:37

Pirelli: Los fallos de Ferrari son distintos

Pirelli dice que los fallos en los neumáticos sufridos por Sebastian Vettel y Kimi Räikkönen en los últimos compases del Gran Bretaña fueron "totalmente distintos".Los pilotos de Ferrari sufrieron sendos fallos en un intervalo de dos minutos, tras la decisión de la mayor parte de la parrilla de ir a una sola parada, a pesar del consejo de Pirelli antes de la carrera de hacer dos paradas.Räikkönen bajó de la segunda a la tercera posición, por detrás del Mercedes de Valtteri Bottas, mientras Vettel bajó a la séptima posición aunque fue suficiente para mantener el liderato sobre el ganador Lewis Hamilton por un solo punto."Dos problemas totalmente distintos, totalmente, totalmente diferentes," explicó un portavoz de Pirelli, cuando se le preguntó por los problemas sufridos por Ferrari."Los dos han sido casi al final de los neumáticos, lo cual es normal en un trazado como este tras una carrera así."Os recuerdo cuanto más rápidos son [los coches] comparados con el año pasado, fueron cinco segundos más rápidos, lo cual es mucho, de hecho la diferencia más grande en las 10 carreras que hemos tenido hasta el momento."Silverstone exige mucho a los neumáticos, especialmente al delantero izquierdo."Sebastian tuvo un problema, un pinchazo, fue al final de todo. ¿Por qué? No lo sabemos exactamente."Seguro, que sufrió un plano cuando estaba luchando con Bottas. Quizás luchó en algunos momentos por encima de los pianos porque defendía su posición y eso. Pero simplemente estaba haciendo su trabajo."La diferencia con Kimi es que cuando llegó a boxes, el neumático estaba totalmente hinchado, no se produjo un fallo total en el neumático, estaba gastado por supuesto."Pirelli está trabajando junto a Ferrari para determinar las causas exactas."Estamos analizando detalladamente los dos neumáticos, porque las cosas son diferentes," continuó el portavoz."Lo estamos analizando en detalle junto a Ferrari, porque queremos llegar hasta el final, a lo que originó los fallos."Con Kimi, el neumático estaba hinchado, y se pueden ver los filamentos de la estructura, se empiezan a ver los cables. Con Vettel, se ve el neumático gastado, que se ha roto por la parte interior, por culpa del pinchazo."Red Bull decidió hacer entrar en boxes a Max Verstappen por segunda vez hacia el final de la carrera, tras detectar blistering. El ingeniero de Verstappen justificó la decisión aclarando: "Lo que ha sucedido a Vettel es por lo que te hemos hecho entrar en boxes"."Red Bull vio que el rendimiento había terminado, exactamente cuando Vettel dijo por radio, 'No tengo delantera izquierda', porque el rendimiento se había acabado," añadió el portavoz."Volvieron a parar por precaución, porque sabían que no perderían posición al parar, así que para ellos fue mucho más fácil [que para Ferrari]."