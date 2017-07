por scuderia ferrary » Ayer, 19:42

El Gran Premio de Gran Bretaña 2017 se ha sumado a la lista de abandonos de Fernando Alonso en esta temporada. Tras lograr McLaren tan solo 2 puntos en este año por el momento, el español ha expresado su deseo de que McLaren tome pronto decisiones sobre el futuro del equipo para estar más preparados en 2018.Con un descontento palpable de McLaren con Honda, es posible que los de Woking busquen otro proveedor de motores para 2018. Así mismo, el descontento también se ha visto por parte de los propios pilotos, dando a entender Fernando Alonso que no renovará su contrato con el equipo de no demostrarse mejoras reales y competitividad en los monoplazas.Tras su abandono de hoy en Silverstone, el piloto de McLaren-Honda ha hablado de la decisión que debe tomar el equipo sobre su futuro. Aunque explica que es una decisión que deben tomar desde McLaren, Alonso aconseja que se haga cuanto antes para así poder contar con una mayor preparación cuanto antes. El español afirma que apoyará cualquier decisión, pero prefiere centrarse en la próxima prueba del calendario en Hungría.“Depende de ellos, pero definitivamente cuanto antes tomen una decisión mejor preparación tendrán para el año siguiente. Así que supongo que tratarán de tomar una decisión cuanto antes. Obviamente, yo apoyaría cualquier decisión que tomen”, opina Alonso.“Para mí, para el equipo, Hungría llega en 15 días, es una buena oportunidad. Así que eso es la realidad, lo demás son sólo sueños”, apunta el piloto de McLaren-Honda.Viniendo una gran parte de los problemas de la fiabilidad de los motores Honda, el español es preguntado sobre si estarían luchando por victorias de contar con motores Ferrari o Mercedes. Ante esto, Fernando Alonso reconoce que es difícil saber qué podría pasar, pero explica que deben mejorar aquello que evidentemente es la raíz del problema del rendimiento del equipo. En cualquier caso, comenta que es demasiado pronto para centrarse en esto con el Gran Premio de Hungría en dos semanas, donde espera que puedan hacer un buen fin de semana.“¿Quién sabe? Es difícil adivinarlo, imaginar diferentes combinaciones de coches y motores, etcétera. Pero creo que identificamos muy claramente lo que nos falta – así que si podemos mejorar eso, podemos ser competitivos”, señala el español.“Pero esto no está evidentemente en un futuro próximo, así que necesitamos ver la realidad y la realidad está en 15 días en Hungría. Es una buena oportunidad para nosotros, así que esperemos que podamos hacer mejor allí”, añade Alonso.Sobre la carrera de hoy, Fernando Alonso señala que la causa de su abandono se ha debido a un fallo en la bomba de combustible, esperando que no haya quedado dañado el motor. Contando en este Gran Premio con 30 puestos de sanción por cambios de la unidad de potencia, el español ha partido de la última posición. Con esta situación y el 11º puesto de Stoffel Vandoorne, el piloto de McLaren-Honda comenta que sienta peor el abandono al no tener el equipo posibilidades de puntuar hoy.“Son tiempos difíciles. Desafortunadamente tuvimos otro problema hoy, la bomba de combustible, creo. Esperemos que no haya dañado el motor y así podamos usarlo más adelante. Ha sido un fin de semana difícil, empezar último y seguir a un grupo de coches es una carrera difícil”, analiza el español.“No estamos en los puntos, así que el abandono de hoy es un poco menos doloroso porque no íbamos a ser capaces de puntuar”, finaliza Fernando Alonso.