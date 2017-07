por scuderia ferrary » Hoy, 13:59

El actual líder del Campeonato, Sebastian Vettel, termina su contrato con el equipo Ferrari al final de esta temporada. El piloto alemán todavía no ha renovado con la escudería italiana y algunos rumores apuntan a un posible traslado a Mercedes, cuando el contrato de Lewis Hamilton expire en 2019.Vettel, hace poco, invitó al jefe de Mercedes, Toto Wolff, a la fiesta de su 30º cumpleaños en Suiza, algo de lo que se enteró el jefe de Red Bull, Christian Horner, que le ve ya con un pie en Brackley."Creo que Wolff le está susurrando "renueva por un año", aseguró el inglés a la agencia de noticias GMM. Horner también piensa, que por otro lado, le insisten dede Italia. "Probablemente tiene a Ferrari diciendo 'Son tres años o nada'", ha agregado.De acuerdo con la publicación Auto Hebdo Francia, Ferrari ha ofrecido un contrato de tres años a Vettel valorado en 120 millones de euros. En este medio de comunicación también aseguran que Vettel se puede quedar en Ferrari si su actual compañero de equipo, Kimi Räikkönen, también permanece en la escudería italiana.Añaden que el presidente de Ferrari, Sergio Marchionne, ha acordado una extensión de cinco millones de euros para el finlandés, aunque todavía no ha aceptado o rechazado esta supuesta propuesta."Creo que la situación en el mercado de pilotos depende de Sebastian Vettel", aseguró Horner, que insiste en que en su equipo no habrá una alineación diferente a la actual para 2018. "Lo que esta claro es que no habrá ningún cambio en Red Bull Racing", ha expresado para finalizar.