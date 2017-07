por scuderia ferrary » hace 18 minutos

Max Verstappen, actual piloto de Red Bull, suena para vestir de rojo en el futuro. Los continuos problemas de fiabilidad con el motor Renault y los cinco abandonos durante la temporada han hecho que aumenten los rumores de un posible acercamiento entre la escudería Ferrari y el joven piloto.Pero el holandés tiene un contrato para el año siguiente y también de cara a 2019 y el asesor de Red Bull Helmut Marko aseguró que no consideraría dejar marchar a Verstappen ni por 100 millones de euros. "¿100 millones? Genial, soy más caro que un futbolista", respondió sorprendido el joven piloto a las declaraciones del austriaco."Siempre es muy positivo cuando alguien te valora así", añadió, según declaraciones recopiladas por la agencia de noticias GMM.El piloto de Red Bull no quiso hacer comentarios sobre las conversaciones de su padre, Jos Verstappen y Ferrari. "No voy a hablar de lo que pasa. Tengo un contrato con Red Bull y ya se verá", aseguró el holandés sobre su futuro.El jefe de Red Bull, Christian Horner, insistió el pasado fin de semana, en Silverstone, en el gran interés que tenía el equipo por la continuidad de sus dos pilotos. "Tienen un gran compromiso con Red Bull Racing y no vamos a renunciar a ellos a ningún precio", comentó. Sin embargo, el británico asegura que escuchará a los equipos que estén interesados en Carlos Sainz.