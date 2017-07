por scuderia ferrary » hace 2 minutos

El expiloto y campeón del mundo de Fórmula 1 de 1997, Jacques Villeneuve, ha cargado duramente contra Daniil Kvyat y ha señalado que la actitud del ruso está muy lejos de poder ser aceptable. Con todos los problemas que ha tenido en las últimas carreras, que le han supuesto tener muy pobres resultados y quedar alejado de los lugares de puntos, considera que tiene que volver a ser competitivo y que para ello, la mejor solución es que se quede durante un tiempo en su casa y piense en lo que ha hecho.De esta manera Villeneuve ha expresado que Kvyat tiene recientemente una muy mala actitud y que carga, sin sentido, contra pilotos que no deberían pagar por sus errores. "No estoy seguro de lo que intenta hacer Kvyat. El peor aspecto es que luego culpa a su compañero por la radio y piensa que nadie se da cuenta", ha criticado el canadiense en declaraciones para el portal web estadounidense Motorsport.com."​Esto demuestra una mala actitud, merece irse a casa, es vergonzoso, si Sainz no hubiera estado ahí, se habría ido fuera de todas maneras. Debería estar en casa un tiempo para pensar sobre ello porque no es el primer fin de semana que ha traspasado los límites, quizás la F1 es demasiado rápida para él", ha añadido.En respuesta a las declaraciones de Kvyat, que se quejaba de la actitud de los comisarios hacia él, tras las sanciones que ha recibido en las últimas carreras, Villeneuve se muestra tajante y comparte que no es a ellos sino a él mismo al que debería culpar."Si sigues señalando con el dedo, nunca aprendes, siempre te deberías culpar a ti mismo, incluso cuando no sea así, es la única manera de ser mejor. Cuando es claramente tu culpa y con diferencia, la actitud de tratar culpar a alguien es patético. Los pilotos no tienen una segunda oportunidad, pero él la ha tenido y no parece que haya aprendido", ha expresado para terminar.