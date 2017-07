por Otani » Hoy, 21:35

Trupon escribió: con coches inferiores como eran el Toro Rosso de 2008 y el Red Bull de 2009

El Toro Rosso vale, pero el Red Bull de 2009 fue un coche dominante en ciertos momentos de esa temporada y, en mi opinión, un coche capaz de ganar el título. Pero bueno, supongo que ahí Vettel aún era demasiado joven e inexperto. Es comprensible.Está claro que Vettel ya ha demostrado solvencia en cualquier situación y que no tiene nada que demostrar, pero eso no quiere decir que sea infalible. Verstappen es una bestia y resulta difícil de batir para cualquier piloto, especialmente en el cuerpo a cuerpo. No es que Vettel sea manco en ese sentido, pero guiándonos por los últimos años Max es el mejor bajo mi punto de vista. Quizá con la edad pierda agresividad, Hamilton también era así en sus años mozos y desde que está en Mercedes pocas locuras hace al volante. También gana más.Sobre su duelo en Silverstone: me pareció bonito, Vettel lo hace perfecto en Stowe y luego Max se la devuelve. Lo que no veo tan bien es que Vettel proteste de lo mismo que él acaba de hacer, pero eso es en su línea