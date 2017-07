por Trupon » Hoy, 20:54

Vettel ve en la clasificación la clave de la superioridad de Mercedes

Las flechas plateadas han conseguido ocho Poles en diez Grandes Premios

Asegura que la Scuderia trabaja duro para cerrar la diferencia

MIGUEL A. FERNÁNDEZ | 17 JUL 2017Mercedes ha despertado, y en Ferrari lo saben. Los pinchazos de la Scuderia a última hora en Silverstone dejan el Mundial en tan sólo un punto. Lewis Hamilton asegura que tras 10 carreras ambas escuderías ya están "niveladas". Pero Vettel sabe que las flechas plateadas están un peldaño por encima y señala la clave de la temporada. La clasificación y ese "botón mágico" de los de Brackley. Ocho Poles en diez Grandes Premios son la evidencia de que Mercedes está por delante.El alemán admite la superioridad de la escudería de la estrella en los últimos GG.PP, pero señala la gran ventaja de su rival en los sábados: "Probablemente es cierto que en el último par de carreras Mercedes fue más fuerte, pero creo que la clave realmente es la clasificación. Ellos son capaces de subir el motor, y ganan entre tres y seis décimas con respecto a nosotros en las rectas. En Bakú fueron siete –décimas–, en Austria fue medio segundo", comentó el alemán en declaraciones recogidas por el portal estadounidense Motorsport.com.Vettel admite que en Maranello ya se trabaja para tratar de minimizar los daños y ponerse a la altura de los de Brackley en ese sentido: "Esto es algo que nosotros no podemos hacer. Estamos trabajando en ello, pero no pasa de un día para otro. No hay motivo para entrar en pánico o preocuparse, pero necesitamos ser conscientes de ello. Ellos son muy rápidos, tiene un par de ventajas sobre las que necesitamos trabajar y después podríamos tener un panorama diferente. Es pan comido, si tienes los coches al frente en la primera vuelta, la primera curva, la carrera parece diferente", aseguró Seb.El tetracampeón mundial no olvida de dónde viene Ferrari, y lo mucho que ha sufrido para ponerse al nivel de Mercedes: "El año pasado estuvimos muy, muy lejos, este año lo hemos ajustado –con Mercedes– durante la mayor parte del año. No debemos olvidar de dónde venimos, hemos hecho el mayor paso de todos los equipos. Red Bull habló durante el invierno sobre cómo de buenos serían este año, y hasta ahora no han estado ahí", afirmó el piloto de la Scuderia."Todos empujan fuerte, y estamos tratando de trabajar duro sobre esa ventaja que Mercedes tiene en clasificación. Sabemos por dónde abordarlo, pero no es tan fácil. El coche es genial, ha estado fantástico de nuevo en la carrera, posiblemente no los suficientemente rápido, pero aún así más rápido que lo que conseguimos en términos de resultados", finalizó.