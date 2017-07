por scuderia ferrary » Hoy, 15:45

La temporada 2017 es un auténtica pesadilla para el equipo McLaren-Honda. Doce abandonos en total cuando sólo hemos llegado al ecuador del campeonato demuestran que el binomio anglo-japonés no ha hecho los deberes, y que la falta de fiabilidad y potencia del motor nipón lastra cada fin de semana a Fernando Alonso y Stoffel Vandoorne. Pese a todo, Yusuke Hasegawa se muestra esperanzado y lanza un mensaje de optimismo.El japonés está convencido de que la gran diferencia que separaba a los líderes de McLaren se ha ido cerrando poco a poco gracias a las mejoras introducidas. Aunque es consciente de que deben llegar más: "Me emociono cuando traemos una mejora, porque puede conducir a mayores expectativas de anotar puntos o algo similar. Pero todavía necesitamos más de nuestras mejoras para alcanzar el nivel de Mercedes y Ferrari", comentó el jefe del proyecto de Honda en Fórmula 1 en declaraciones recogidas por el portal Crash.net."Definitivamente estoy seguro de que estamos cerrando la diferencia con los líderes así que, desde ese punto de vista, nuestra velocidad de desarrollo es buena. Al mismo tiempo es algo natural para un seguidor, porque sabes que tienes un objetivo que se puede alcanzar", afirmó.Hasegawa se muestra positivo de cara al futuro, y considera que es un punto favorable el hecho de que para el próximo año no tengan que cambiar de concepto de unidad de potencia: "Nosotros no detenemos nuestro desarrollo, necesitamos seguir actualizando. Por supuesto el rendimiento y los resultados son lo más importante pero todo es un aprendizaje para el futuro también. Comparado con el año pasado necesitábamos modificar el concepto del motor, pero el próximo año mantendremos el mismo concepto", aseguró el japonés.Así las cosas, podemos decir que Honda ya mira a 2018 con optimismo pese a todos los rumores que sitúan al fabricante japonés fuera del Gran Circo para la próxima campaña. La cuarta especificación está en camino, y aún no hay fecha definitiva para su introducción."Es bueno que podamos usar el mismo concepto porque el desarrollo de este año y la mejora está directamente conectada con el próximo año. Eso quiere decir que no necesitamos parar el desarrollo actual, y desde ese punto de vista ya hemos empezado el diseño del año que viene", finalizó Hasegawa.