Cada vez es más normal ver a más mujeres trabajar en el mundo de la Fórmula 1. Dos de las más destacables son Claire Williams, jefa del equipo Williams, y Susie Wolff, expiloto británica que se convirtió en la primera mujer en disputar unos entrenamientos libres en el Gran Circo desde 1992.Las dos mujeres piensan que todavía queda mucho por luchar en este aspecto, pero ambas admiten que han notado un gran cambio en los últimos años. "Vamos a tener que pasar generaciones de cambio antes de ver el el impacto de las mujeres que adquieren un puesto en el lugar de trabajo y la Fórmula 1 no es diferente, pero yo personalmente he visto un gran cambio", aseguró la jefa del equipo británico, en un reportaje de la revista Vogue."En la actualidad, el ocho por ciento de nuestra mano de obra de ingeniería es femenina, no suena a mucho hasta que te das cuenta de que hace siete años era cero", añadió la británica.Wolff cree que la sociedad en general se mueve en la dirección correcta y que el deporte va en la misma línea. "Las mujeres se inspiran cada vez más por el éxito de otras mujeres, no sólo en el automovilismo, sino en cualquier industria en la que se encuentren", afirmó la expiloto.Tanto Williams como Wolff animan a más mujeres a unirse al gran mundo de la F1. La hija de Sir Frank apoya el aprendizaje en equipo y el conseguir que las mujeres asuman papeles importantes desde el colegio, para que desde pequeñas piensen que éste no es un lugar sólo de hombres.La mujer de Toto Wolff ha iniciado el proyecto 'Daré to be Different', para apoyar a futuros talentos femeninos dentro del automovilismo. "Cuando decidí dejar de competir, realmente quería dar algo al deporte y tenía que tratarse de inspirar a las niñas", aseguró la británica.Los grandes ejemplos que destaca Wolff son Tatiana Calderón, actual piloto en desarrollo de Sauber, y Jaime Chadwick, la piloto más joven en firmar con un equipo británico de F3. "Hay mujeres que son capaces, sólo necesitamos asegurarnos de que hay más", aseguró la expiloto, que cree que lo mejor es captar la atención de las chicas cuando son jóvenes, para que tengan más posibilidades de subir a lo más alto."Siempre va a haber talento, tienes que ser lo suficientemente bueno, pero también hay que crear oportunidades", insistió Wolff.Cuando la expiloto firmó con Williams, se especuló que se trataba de un truco publicitario por parte del equipo británico. "Siempre que me plantean esa pregunta, mi respuesta es siempre: el deporte del motor es un deporte peligroso y no se arriesgan con personas sólo por un truco de marketing", añadió Wolff.La actual líder de Williams ahora mismo está embarazada de su primer hijo a los 40 años, una situación que califica de difícil. "En algunos puestos pueden ser flexibles cib las madres que trabajan, pero en la Fórmula 1, la presión sobre nosotras y el hecho de que estemos ausentes durante cuatro días de los 12 puede ser difícil. Pero es elección personal", comenta Williams, que asegura que al aceptar el cargo era consciente de que no podría quedarse embarazada el siguiente año."Creo que a veces en la vida no se puede tener todo, pero luego llega un momento en el que se puede porque has alcanzado un cierto nivel. Se trata de dar a las mujeres la opción", añadió la inglesa.HACER LA F1 MÁS ACCESIBLE EN GENERALOtro de los problemas que ven estas dos grandes mujeres es la inaccesibilidad. Pero no sólo de las mujeres, del deporte en general. "Si no tienes un miembro de la familia que está involucrado o no conoces a alguien que este en el deporte, puedes sentirte bastante intimidado. Para nosotros se trata de hacerla accesible, sacando a las jóvenes escolares de sus ambientes normales y ayudándoles a ver algo nuevo", aseguró la expiloto.En este sentido, los nuevos dueños de la Fórmula 1, Liberty Media, apoyan toda iniciativa que suponga abrir el deporte a las mujeres. "Hacemos mucho, pero hay mucho más por hacer", ha expresado Williams para concluir.