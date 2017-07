por scuderia ferrary » Hoy, 15:21

El verano está plagado de rumores y uno de los más fuertes, precisamente, no es de ningún fichaje de cara a la temporada que viene. Robert Kubica puede volver a probar un Fórmula 1, esta vez de este año, tras el Gran Premio de Hungría. Y no sólo eso, ya que Renault podría darle la oportunidad de sustituir a Jolyon Palmer a partir del Gran Premio de Bélgica.Después de probar el Lotus E20 de 2012 en dos tests en Valencia y Paul Ricard, todas las informaciones apuntan a que Kubica se estrenará con el coche de 2017 en el test que se celebrará el 1 y 2 de agosto en Budapest, aunque aún no hay confirmación oficial.Incluso, la prensa alemana, en concreto el diario germano Bild, se atreve a decir que "si demuestra la velocidad del pasado, remplazará a Palmer desde Spa-Francorchamps después del parón veraniego". Según esa misma publicación, Renault tiene todo cerrado para que dispute el test en Hungría y es la prueba definitiva para comprobar el nivel del piloto polaco.Los de Enstone, sin embargo, se desmarcan de todas esas informaciones, aunque Cyril Abiteboul reconoce que la falta de puntos de Palmer y el talento de Kubica pueden ayudar a tomar esa decisión."Palmer ha tenido algunos problemas de fiabilidad, pero es verdad que si tuviéramos a dos pilotos que sumaran puntos, no estaríamos octavos en el Campeonato del Mundo. No probamos con Kubica por motivos publicitarios. Es aún rápido y tiene la misma energía", ha confesado el director general de Renault Sport F1.