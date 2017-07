por scuderia ferrary » Hoy, 15:26

La vuelta de Cosworth como motorista a la Fórmula 1 parece cada vez más cerca. La temporada 2020 marca el fin del Pacto de la Concordia, y los nuevos dueños de la Fórmula 1, junto con la FIA y un Grupo de Motores ya trabajan en un concepto de motor más barato y simple. Motivos suficientes para que el histórico fabricante vuelva a formar parte del Gran Circo.El año 2021 está marcado en el calendario como fecha para la vuelta de Cosworth, y aunque aún no hay ningún contrato oficial que lo rubrique, desde la publicación británica Autosport entienden que la compañía inglesa volverá a la F1. Hal Reisiger, director ejecutivo de Cosworth se mostró optimista tras las últimas conversaciones, y aseguro que incluso ya hay "acuerdos verbales"."Creo que tenemos suficiente apoyo por parte de los equipos existentes, y hemos tenido conversaciones con algunos, que nos habilitan a tener el compromiso de proceder. Más equipos comprometidos para el largo plazo siempre es mejor", comentó en declaraciones recogidas por la citada publicación."Pero tenemos algunos acuerdos verbales para asociarnos con algunos equipos actuales y futuros, que nos permitirán ser un socio de motor sostenible", apuntó.QUIEREN QUE DESAPAREZCA EL SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICAEl director ejecutivo asegura que el compromiso con el Grupo de Trabajo de Motores es máximo, y desde Cosworth apuntan a que su vuelta será más fácil si la competición se aleja del concepto de recuperación de energía térmica, que tantos quebraderos de cabeza trae a los actuales fabricantes del Gran Circo: "Pensamos que estamos preparados para volver a la F1 si las reglas cambian, y el cambio conveniente tiene que ser en la recuperación de energía térmica –del turbo– porque es el elemento más caro y que más tiempo lleva. Si la F1 quiere un nuevo suministrador de motores para 2021, tendrá que haber algunos cambios en ese frente" aseguró.CREEN QUE PUEDEN ESTAR A LA ALTURA DE FERRARI Y MERCEDES"Sí. Es importante no sólo para los equipos a los que serviríamos, sino también por nuestra propia marca ya que no nos involucraríamos si no fuéramos a ser competitivos. Tenemos una gran marca histórica, queremos protegerla tanto como queremos ayudar a la gente a ganar carreras, pero creo que podemos hacerlo", aseguró Hal Reisiger.SI SE HACE OFICIAL, EL TRABAJO DE DISEÑO EMPEZARÁ EN 2018"Normalmente empezaríamos en 2018. Sé que hay algunas conversaciones sobre adelantarlo un año, y eso significaría trabajar realmente pronto. En el motor del LMP1, fuimos del concepto al banco de pruebas en 11 meses. Somos muy ágiles cuando se trata de este tipo de capacidades. No sé si hay otras compañías que pueden moverlo tan rápido, pero nosotros tenemos eso", finalizó.