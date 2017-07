por scuderia ferrary » Hoy, 15:29

Sebastian Vettel no terminó contento el pasado domingo en Silverstone. Las peleas con Valtteri Bottas y Max Verstappen le lastraron en una carrera que, como guinda del pastel, concluyó con un pinchazo, que le relegó al séptimo puesto final. Puntos clave perdidos con Lewis Hamilton y un mundial apretado. Así es como arranca la segunda mitad del año para el alemán de Ferrari.Lo primordial para los de Maranello es no dejar un centímetro de espacio a sus rivales, los Mercedes. Cada oportunidad que vean, la van a aprovechar y por eso hay que estar alerta y aumentar el rendimiento como sea."Siempre hemos sabido que los Mercedes serían y son fuertes. Lo han ganado todo y el año pasado nosotros nos quedamos atrás. Éste debe ser el punto de partida del análisis. Este año, siempre hemos sido capaces de competir con ellos y, de hecho, con frecuencia hemos estado por delante. Ahora es un momento difícil y debemos seguir dándolo todo, debemos mantenernos despiertos", ha afirmado Vettel al diario italiano La Repubblica.Esta pelea con Mercedes se ha complicado para Ferrari. Las flechas plateadas están un paso por delante en clasificación y en la F1 de 2017 es fundamental arrancar no sólo en la zona delantera, sino salir de forma perfecta, para no encontrarse con tráfico. Eso es lo que ha perjudicado a Ferrari en gran parte de las carreras, como se vio en Silverstone."Creo que Mercedes ha recuperado mucho terreno. Nosotros somos rápidos, en especial en carrera. Los sábados es cuando más sufrimos y es en lo que hay que trabajar más duro. Debemos presionar más en clasificación", ha continuado Vettel. "Remontar es difícil si salimos atrás. Estoy convencido de que si hubiéramos salido mejor en Silverstone, el resultado habría sido diferente", ha agregado.Esa salida fue la que le dejó detrás de Verstappen. El holandés se revolvió en pista, se defendió con uñas y dientes y eso lastró el ritmo de Vettel, superior al del Red Bull. Finalmente el alemán superó al de Red Bull en las paradas, aunque quedó una cuenta pendiente tras la pelea rueda a rueda que mantuvieron. Para Vettel, esa batalla sobró."Cuando se ve bajo presión, Verstappen siempre responde de forma exagerada. Ahora puedo decir que me lo espero de él. Como es habitual, cambió de dirección en la frenada, pese a que se debe conservar la línea", ha compartido."Intenté adelantarlo de todas las maneras posibles, pues era más rápido que él y eso quedó claro, pero me vi obligado a superarlo en boxes. Al final, no entendí tanta resistencia por su parte. Sólo sirvió para desgastar en exceso las gomas", ha expresado el tetracampeón del mundo para finalizar.