por scuderia ferrary » Ayer, 17:41

El contrato de Lewis Hamilton con Mercedes terminará la próxima temporada, a finales de 2018. Ante esta situación, aparecen muchos rumores. A pesar de que recientemente el futuro del tricampeón es uno de los grandes temas de debate, el de Stevenage insiste en que no tiene ningún plan de irse a Ferrari.Pocos son los pilotos que no se declaran aficionados de la Scuderia, pero otra cosa es tener la intención de pilotar para ella. "No tengo ningún plan de irme a Ferrari. Soy un gran fan de Ferrari, es un equipo fantástico, pero me encanta en el que estoy ahora", respondió a un aficionado en Silverstone, según declaraciones recopiladas por la publicación ESPN."El ambiente en mi conjunto es increíble y hay como 1.800 personas para fabricar los dos coches. Es absolutamente increíble. Me encanta el ambiente y el trabajo que hay", ha añadido.El objetivo principal de Hamilton cuando llegó a la Fórmula era ganar el Mundial e, incluso, conseguirlo con dos equipos diferentes para callar a los que decían que sólo podía hacerlo con McLaren. "Realmente quería asegurarme de que cuando llegara a la Fórmula 1 pudiera tener la experiencia de estar en dos equipos diferentes y ganar en dos equipos diferentes", ha recordado."La gente decía 'Has ganado con McLaren, pero ¿puedes hacerlo con otro’? Así que me alegro de haber hecho lo que he hecho", ha comentado para finalizar.