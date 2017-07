por scuderia ferrary » Ayer, 21:18

La Fórmula 1 introducirá el halo como protección para el cockpit para 2018. Ésta ha sido la decisión más importante que se ha tomado en la reunión del Grupo de Estrategia de este miércoles.Uno de los dos dispositivos, el halo o el escudo, tenía que ser, como se acordó de forma unánime en la reunión del Grupo de Estrategia de hace un año y tras el debate que hubo hoy en Ginebra, durante la reunión del Grupo de Estrategia, se ha decidido que la segunda opción requiere aún más investigación y que no está lista para introducirse, según ha podido saber el portal web estadounidense Motorsport.com.HABRÁ HALO PERO MEJORADODe esta forma, se instalará el halo de manera obligatoria en todos los coches durante la temporada 2018. La decisión se ha tomado, aunque la tendrá que aprobar el Consejo Mundial de los Deportes del Motor para que sea una realidad. Lo que sí que ha adelantado la Federación es que ciertas características de su diseño se mejorarán. Tras evaluar varias opciones, el halo es, según este organismo, el que más seguridad ofrece.Las fuentes hablan de que nueve de los diez equipos votaron en contra del halo, pero la FIA aseguró que lo introduciría en 2018 por razones de seguridad. Sólo seis de los diez equipos de la parrilla, que son Mercedes, Ferrari, Red Bull, Williams, McLaren y Force India, han participado en las anteriores reuniones con los propietarios de los derechos comerciales del deporte y la Federación.En la última de estas citas, el director deportivo de la F1, Ross Brawn, propuso que el resto de escuderías también estuvieron presentes, para expresar sus opiniones, y así ha sido en la reunión de hoy, ya que la FIA confirmó la presencia de Toro Rosso, Sauber y Haas en el comunicado que publicó tras ella.Las primeras reacciones a esta noticia no se han hecho esperar, por ejemplo, el expiloto de F1 Martin Brundle no ha recibido esta información nada bien. "No ha sido la mejor de las semanas y ahora veo que aprueban el halo para 2018 con su consiguiente aumento de peso, ¡qué feo!", comentaba en su cuenta oficial de la red social Twitter."Bueno, al menos tuvimos un año de coches bonitos con las reglas nuevas", añadía Karun Chandhok.MOTORES EN 2021A todos los participantes se les informó de las últimas dos reuniones extraordinarias celebradas en París, a las que fueron representantes significativos de los fabricantes de motores globales. Se analizará este tema durante el verano y se revisará el estado del mismo en la próxima cita del Grupo de Estrategia, en septiembre.CONTROL DE GASTOSSe presentó una propuesta para controlar los gastos y recibió apoyo de todos los presentes. Un Grupo de Trabajo, compuesto por representación de los Propietarios de los Derechos Comerciales del Deporte, la FIA y los equipos será el encargado de dar con soluciones innovadoras para asegurar que el deporte es sostenible durante los próximos años.MEJORA DEL ESPECTÁCULOTambién se debatieron varias medidas para mejorar el espectáculo, se desarrollarán estudios específicos para tratar este tema.