Hamilton: "Lo único que temo es no ser lo más grande posible"Entrevista reveladora a cargo de su amiga Serena Williams"Mi padre decía '¿es realmente mío? porque este niño está loco'", compartióSi pones a grandes del deporte como la tenista Serena Williams y el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton a entrevistarse, sale mucho más que una conversación entre amigos. Dos deportistas que luchan cada día por ser mejores y cuyo afán de superación no les cabe en el pecho.Ser piloto de Fórmula 1 y tener miedo es algo incompatible y la personalidad de Hamilton y del resto de miembros de la parrilla así lo demuestra. Cuando bajan la visera, son otros y en la pista no hay nada que les haga temblar."En mi deporte, no tengo miedos. Cuando era pequeño, mi padre decía '¿es realmente mío? porque este niño está loco. No le tiene miedo a nada que tenga que ver con la adrenalina. No sé si has esquiado alguna vez, pero si vas, ves a un montón de niños sin miedo", ha contestado el tricampeón en una entrevista, realizada por la propia Williams, para la revista Interview.El británico considera que el miedo es algo que tienen los adultos, sin embargo, cree que en el mundo de la competición y de los deportes del motor no tiene cabida, por su gran poder limitador. "Sólo cuando te haces mayor, el miedo aparece, pero para mí, nunca lo ha hecho y en lo que se refiere a las carreras, siempre se trata de qué persona está dispuesta a ir más lejos, a dar un paso más", ha agregado.Un tricampeón como Hamilton sabe lo que es dejarse el alma en la pista para intentar ganar cada punto y aunque confiesa que sí que tiene alguna fobia, lo que más miedo le da es no poder dar el máximo de sí mismo."Estoy dispuesto a aceptar la cantidad que sea de sufrimiento para ganar. Tengo hambre, tengo miedos fuera de las carreras, como las arañas. Cuando voy a Australia, miro siempre que no haya ninguna antes de ir al baño pero más que nada, le tengo miedo a no ser tan grande como sé que puedo llegar a ser", ha añadido para finalizar.