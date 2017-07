por scuderia ferrary » Hoy, 14:59

El Dr. Vijay Mallya, copropietario y fundador del equipo Force India, espera mantener a Sergio Pérez y Esteban Ocon dentro de su estructura para 2018, aunque sea bajo otra nomenclatura, sin la palabra 'India' dentro del equipo.Ocon tiene contrato para 2018 y aunque Pérez todavía no, Mallya considera que quedarse en el equipo con fábrica en Silverstone no sería una mala opción para el mexicano. De hecho, debería ser su única posibilidad, a menos que le llegue una oferta de Ferrari."En cualquier otra situación, está en las mejores manos con nosotros, creo que eso él lo sabe", ha explicado Mallya a la publicación alemana Auto Motor und Sport.Por otra parte, Mallya niega que vaya a vender su equipo –como tantas otras veces se ha rumoreado en el pasado cercano–, dado que después de luchar en la zona media-baja durante tanto tiempo, ahora empieza a recoger sus frutos."No ha habido contactos. En los últimos diez años nos hemos ganado el respeto de la gente y hemos cosechado éxitos y ahora quiero disfrutarlos", ha analizado el indio.A pesar de querer disfrutar de esos triunfos, Mallya asume que el equipo puede funcionar sin él, dado que últimamente ha costado mucho verle por el paddock, dados los problemas que tiene con la justicia india."Me enfrentaré a mis responsabilidades en la India, pero hasta ahora no he visto ni una sola prueba en mi contra. Pese a ello, el equipo puede sobrevivir sin mí, así que duermo tranquilamente sabiendo lo bien posicionada que está Force India", ha expresado para concluir.