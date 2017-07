por scuderia ferrary » Ayer, 19:30

Max Verstappen es una estrella del presente y del futuro. El piloto holandés es una de las jóvenes promesas de la Fórmula 1 que ya ha demostrado en varias ocasiones que puede abrirse hueco entre los mejores. De hecho es el ganador de un GP más joven de la historia. Todo ello le hace ganarse admiradores, y comparaciones.En esta ocasión ha sido Gerhard Berger, el explito de F1 y actual presidente del DTM considera que el holandés tiene similitudes con uno de los iconos del automovilismo. Para el austriaco, Senna y Max "están hechos con el mismo molde". Y Berger no habla con desconocimiento, ya que compitió en el mismo equipo que el brasileño durante tres temporadas –1990 a 1992–."En mis tiempos, Ayrtonn Senna fue de lejos el mejor piloto, y quizá fue el mejor piloto de todos los tiempos. Ahora, Max Verstappen me ha impresionado con sus habilidades de adelantamiento, especialmente en la primera vuelta. Otros pilotos por lo general dañan su ala delantera, pero Verstappen no. Él está hecho con el mismo molde que Senna", comentó en declaraciones recogidas por Auto Motor und Sport.SU COMPAÑERO MENOS "AMIGABLE""Nigell Mansell. El era genial, pero no podías confiar en él. Me preguntaba cuánto dinero ganaba y cuando yo le preguntaba lo mismo, él de repente no recordaba lo que ponía en su contrato", aseguró el austriaco.MEJOR VÍNCULO"El mejor vínculo mutuo que tuve fue con Senna y Jean Alesi. Jean tenía un gran corazón. Su control del coche era increíble. En condiciones cambiantes, él era imbatible. Y aún así Jean nunca consiguió ganar el campeonato. Creo que es algo realmente increíble y malo", finalizó.