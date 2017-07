por scuderia ferrary » Ayer, 19:33

El Gran Premio de Bélgica pondrá fin al parón veraniego. Un fin de semana que tendrá en las gradas uno de sus principales atractivos, y parte de culpa la tienen los miles de seguidores de Max Verstappen. Tanto es así, que el propio promotor del propio Gran Premio ha confirmado que ya no hay entradas disponibles para las gradas en todo el fin de semana y sólo restan pases generales para viernes y sábado . El 'efecto Verstappen' desata pasiones en Bélgica.Por ello, Spa acogerá este fin de semana una cifra de aficionados que no se registraba desde la temporada 2001, cuando Michael Schumacher y Ferrari dominaban con puño de hierro."Es correcto que los asientos de grada están completos. No sólo para el domingo, sino para todo el fin de semana. A petición de las autoridades y por razones de seguridad, estamos obligados a limitar el número de entradas vendidas. Este número que hemos prácticamente alcanzado está alrededor de los 260.000 espectadores durante los tres días", aseguró Andre Maes en declaraciones al portal estadounidense Motorsport.com.Bien es cierto que la ausencia del GP de Alemania en el calendario de esta temporada ha podido influir en el incremento de afluencia para Spa, pero tal y como apunta el propio promotor del GP, el piloto de Red Bull tiene mayor peso: "El efecto Max Verstappen continúa siendo una realidad. Es más importante para nosotros que la desaparición del GP de Alemania", comentó.Uno de los eventos que tendrá lugar en Spa será la exhibición con el coche con el que Michael Schumacher logró su primera victoria en el GP de Bélgica. El Benetton B192 de la temporada 1992. Además, Maes confirmó que los espectadores podrán disfrutar de una mayor oferta de actividades en comparación con otros años: "Las novedades son una fan zone que tiene dos o tres veces el número de atracciones comparado con los años anteriores", finalizó.