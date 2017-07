por scuderia ferrary » Hoy, 17:59

El equipo Haas ha confirmado su alineación de pilotos de cara a la temporada que viene. A pesar del supuesto gran baile que habrá para el año 2018, el equipo estadounidense mantendrá la misma formación para la próxima temporada, con Kevin Magnussen y Romain Grosjean al volante.El director del equipo, Gene Haas, no ha querido a esperar al parón veraniego para confirmarlo. "Vamos a correr con los mismos pilotos que tenemos la próxima temporada. Esto es un hecho. Deberíamos tener a mejores pilotos la temporada que viene", ha confirmado en una entrevista con el portal oficial de la Fórmula 1.Ambos pilotos se han ganado por méritos propios continuar una temporada más, pero Gene Haas quiere más y ganar la batalla por la parte media de la tabla. "Diría que de la quinta a la octava posición estamos tan cerca que de una carrera a otra podríamos ganar o perder una posición. El equipo que cometa menos errores será el que quede por delante. Tenemos que ser consistentes, fiables y terminar carreras. Si terminamos las carreras probablemente estemos séptimos, octavos o novenos. Todas estas posiciones suman puntos", asegura el estadounidense.La realidad es que Haas ya no es aquel equipo recién llegado a la Fórmula 1 y su período de adaptación está más que finiquitado. "Diría que la luna de miel con la Fórmula 1 se ha terminado. Ahora viene el momento difícil de vivir juntos. La F1 es un desafío y no es fácil. Hacer una carrera cada dos fines de semana implica trabajar muy duro para lograr lo que quieres", destaca."Correr a este nivel no es fácil. Los rivales siempre son igual de buenos, si no mejores, que tú. Sólo hace mirar las estrategias, ver lo que son capaces de hacer e intentar encontrar diferencias cuando tienes una oportunidad y sacar provecho de ello", insiste.Una de las mejores cosas con la que se ha topado Haas y toda la Fórmula 1 ha sido la llegada de Liberty Media, que ha revolucionado positivamente el deporte y el negocio. "Estamos en sus primeros momentos. Lo que están haciendo será muy beneficioso. Liberty Media está haciendo muchos cambios a la Fórmula 1, abriéndola más de cara a los aficionados. El evento en Trafalgar Square fue simplemente fantástico. Estas cosas ayudarán a enganchar a más gente a la Fórmula 1", concluye.