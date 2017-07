por scuderia ferrary » Ayer, 14:31

Fernando Alonso ha recalcado el trabajo de Ron Dennis dentro de la estructura de McLaren. A pesar de que ya no forme parte del órgano de decisiones de los británicos, el trabajo de uno de los fundadores del segundo equipo más laureado de la historia de la Fórmula 1, es intachable."Hizo un gran trabajo por McLaren. Es uno de los grandes nombres de la F1, una de las grandes personalidades. He tenido el placer de pilotar para McLaren en dos etapas diferentes y él hizo cosas impresionantes por el deporte y el equipo", ha reconocido Alonso en declaraciones que publica el portal estadounidense motorsport.com.La segunda etapa de Alonso en McLaren ha ido –o está yendo– mucho mejor que su primer año –2007– en Woking. No en el aspecto deportivo o de resultados, sino en cuanto a las relaciones dentro del equipo y con los dirigentes, incluyendo a Ron Dennis, a pesar del distanciamiento y las disputas de hace diez años.Eso es agua pasada para un Alonso que ha reiterado que no hay rencor en su relación con el ahora exdirector del grupo McLaren, y prueba de ello es que su llegada fue posible a McLaren en 2015 gracias a la figura de Dennis."Creo que tuve menos problemas de los que tuvo cualquiera de los de aquí. De hecho, estoy pilotando para McLaren porque él me contrató hace dos años. Los problemas no fueron tan graves", ha concluido.