por GTO » Ayer, 17:52

EL ESPAÑOL DESEÓ SALIR DE TORO ROSSO¿Por qué ahora Red Bull pone un precio a Carlos Sainz para salir de Toro Rosso?El director deportivo de Red Bull le llamó "hipócrita" tras unas declaraciones del piloto español en las que deseaba dar un paso adelante en su carrera y abandonar Toro Rosso“Red Bull dejaría salir a Sainz por el precio adecuado”. Christian Horner estos días puso precio a Carlos Sainz en Silverstone cuando días antes hubo bronca de toda la cúpula de Red Bull y fuerte rechazo a la salida de Sainz. Allí, el piloto español no tenía otro futuro que Toro Rosso en 2018. Ahora, parece el tema ha cambiado en poco tiempo ¿Qué ha pasado desde entondes?“Un cuarto año en Toro Rosso es poco probable y no voy a cerrar la puerta a cualquier oportunidad que ocurra”, declaró el español en la rueda de prensa de Austria, Sainz encendió involuntariamente la mecha al declarar que estaba “preparado para dar el salto” fuera de Toro Rosso cuando repitió que quería “un coche ganador”. En Red Bull no gustó que Sainz pudiera insinuar decisiones al margen de su cúpula y salieron en tromba para cerrar la puerta de salida.Pero que Horner acepte ahora que el madrileño es “atractivo para el mercado de fichajes” no es nuevo. Porque en Red Bull se sabe que Renault estaba en contacto con Sainz, a falta de la negociación con el fabricante de bebidas para llegar a un acuerdo. Pero el incidente de Austria se metió por el camino. Y quizás llegue pronto ese acuerdo.El partido de tenis con HornerCon 22 años y en un gran estado de forma, a Sainz se le acababa la paciencia, sobre todo ante las ofertas en la mesa: o un Red Bull u otra escudería. En Renault, desde mediados del año pasado estudian la salida de Jolyon Palmer (en 2017 no ha puntuado todavía). En Alemania se anticipaba incluso que Sainz ficharía por Renault a partir del próximo GP de Hungría. Abiteboul, jefe del piloto inglés, tuvo que salir a apagar el fuego: “Cuando vi la dimensión que había tomado el rumor dejé claro a todos que no hay nada de cierto en ello”. ¿Desde dónde salió ese disparo y con qué intención?El lío se arregló unos días después, ya en suelo inglés, cuando Horner le cambió el volante por una raqueta de tenis para jugar un partido en el que Helmut Marko se subió a la silla."Después de Austria aclaramos todo lo que fue dicho, lo que no se pretendía haber dicho y explicamos todo los unos a los otros. Estuvimos jugando al tenis juntos, hicimos barbacoa, disfrutamos del tiempo libre. Marko fue el árbitro. Soy piloto de Red Bull dentro del programa de Red Bull confirmado para Toro Rosso para el año que viene". Sainz también cambió el discurso en Silverstone, para que no hubiera la menor fisura aceptando que “es positivo un cuarto año en Toro Rosso”.Será hombre récord en Toro RossoCon la opción ejecutada por Red Bull antes del GP de Austria, Carlos se convertiría en el piloto con más años en Toro Rosso superando a Jean-Èric Vergné, que tres temporadas consecutivas en el equipo. “Es bueno que tus jefes confíen en ti por un cuarto año”, declaró el madrileño que asegura que ha aprendido la lección tras sus polémicas declaraciones y que confiesa haber ya olvidado el asunto: “Aprendes de este tipo de situaciones”.Su contrato de cinco años vence en 2018, año en el que Carlos Sainz quedará libre, quizás una de los argumentos por los que poner precio a la pieza. Ya se verá si el año que viene surge la oportunidad de pilotar bajo las órdenes de Chris Horner. De momento, los de Milton Keynes aún tienen recorrido con sus dos pilotos estrella. Verstappen y Ricciardo están compitiendo a un alto nivel (pese a la mala fortuna del holandés) y sólo una atractiva oferta les haría cambiar de aires, como una de Ferrari a Ricciardo... por ejemplo.Sainz, mientras tanto, no desiste y entiende que para ascender tiene que seguir compitiendo como lo está haciendo: suma 11 puntos más que la pasada campaña y no ha encontrado rival en su compañero Daniil Kvyat. Sabiendo que hasta la llegada de Sainz, ningún piloto de Toro Rosso era renovado antes del verano, definitivamente parece que no es de tan hipócritas pensar que el/los pretendiente/s de Sainz hicieran un esfuerzo por contratar sus manos.