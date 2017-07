por Trupon » Ayer, 21:24

Ocon: "Mi sueño es ser piloto de Ferrari"

El francés sin embargo agradece a Mercedes todo lo que han hecho por él

Cree que sin la figura de Toto Wolff, estaría trabajando en un McDonald's

TOMÁS SLAFER | 22 JUL 2017Esteban Ocon ha mostrado su agradecimiento hacia Mercedes y sobre todo Toto Wolff, por darle el apoyo económico necesario para seguir compitiendo y eventualmente, para llegar a la Fórmula 1. Sin ellos, asegura el francés, no hubiese podido dedicarse a ser piloto y hubiese cogido un trabajo como el que podría tener un joven de 21 años como él."Entre 2014 y 2015 llegó Toto Wolff para ayudarme. Si no hubiese intervenido en mi carrera, hubiese acabado friendo hamburguesas en el McDonald’s. Sin dinero, no hubiese logrado la oportunidad para seguir compitiendo", ha reconocido Ocon a la publicación italiana La Gazzetta dello Sport.A pesar de este 'eterno' agradecimiento, Ocon no se ve vistiendo los colores de Mercedes toda su vida, dado que su objetivo y sueño es poder defender el escudo del 'Cavallino Rampante'. Ocon se subió a un F10 en el pasado como premio por haber ganado la Fórmula 3 Europea, al igual que hizo antes que él Dani Juncadella."Desde pequeño, mi ídolo es Michael Schumacher y mi sueño es poder emularlo. Sueño con ser piloto de Ferrari ya que el equipo tiene algo especial para mí. Al final de 2014 hice una prueba en Fiorano con ellos y todavía lo recuerdo como un sueño. Por supuesto que algún día quiero ser piloto de Ferrari", ha concluido.