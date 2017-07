por scuderia ferrary » Ayer, 16:53

Cyril Abiteboul cree que es normal que el motor Honda todavía no sea competitivo. El responsable del equipo Renault recuerda que todo proyecto de Fórmula 1 requiere de unos años de preparación antes de ser competitivo. El de los japoneses no es ninguna excepción.Honda se marchó de la categoría reina a finales de 2008 y regresó en 2015. Ya no había motores V8 atmosféricos, ahora eran V6 Turbo con tecnología híbrida por doquier. Pese al reto, volvió con promesas de éxitos a corto plazo. McLaren dio credibilidad a esas expectativas y contribuyó a alimentar unas esperanzas deportivas que aún hoy parecen lejanas y soñadoras.Abiteboul no está sorprendido porque Renault también ha pasado -pasa- por un proceso similar. Pero a diferencias de los nipones, los franceses no generan frustración porque avisaron de antemano que los primeros años iban a ser una travesía por el desierto. En 2017 quieren ser quintos en el Mundial. En 2018 buscarán los podios, en 2019 las victorias. El Campeonato será un objetivo en 2020.Cyril receta paciencia. "Creo que es un problema de tiempo. No es una cuestión de recursos ni de habilidad. Cuando sales de la Fórmula 1, necesitas mucho tiempo para reconstruirte y eso es tiempo tanto para el fabricante como para el cliente. Ese es el principal límite".El francés cree que sería “extremadamente difícil” ayudar a los japoneses en el diseño de su unidad de potencia en tanto que su arquitectura es distinta a la de Renault."Ha habido mucha especulación sobre eso y la especulación no era sobre Renault", comentaba en alusión a la posibilidad de que Mercedes fuera quien prestara su asesoría. "No recuerdo que nadie se ofreciera a ayudarnos cuando nosotros tuvimos nuestros problemas en el pasado. No creo que fuera algo que nos gustara ni que entretuviera a Honda".Andy Cowell, responsable de motores de Mercedes, piensa que Honda mejorará su nivel de competitividad si no desiste en su esfuerzo."Creo que ninguno de nosotros debería subestimar el poder técnico de Honda y McLaren. Apostaría a que esa combinación mejorará, mejorará bastante pronto”.Cowell recordó que Mercedes "ha ayudado a la convergencia" de rendimiento en la Fórmula 1. "Luego llegó la petición de los fabricantes, también de Honda, de retirar el sistema de tokens porque era malo para el deporte. Estuvimos de acuerdo porque es mejorar para el deporte, porque te permite innovar e introducir lo que quieras".