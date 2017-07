por Trupon » Ayer, 16:02

Honda insiste: "No hay intención de abandonar la Fórmula 1"

Descartan que a McLaren les vaya a motorizar otro fabricante temporalmente

Los japoneses hablan con los de Woking con la meta de seguir con ellos

ANA VÁZQUEZ | 24 JUL 2017Honda asegura que se quedará en la Fórmula 1 y junto a McLaren para el próximo año. Durante las últimas semanas hubo muchos rumores que daban a entender que pronto llegaría el fin de la asociación británica-japonesa.También se comenta que Sauber ha roto el acuerdo con ellos para tener motores japoneses en 2018. Sin embargo, el director general de la división de deportes del motor de Honda, Masashi Yamamoto, ha asegurado que la intención de los proveedores de unidades de potencia no es abandonar el Gran Circo."Siempre hablo con el presidente Takahiro Hachigo y con la junta de miembros y no hay intención de abandonar la F1", ha confirmado Yamamoto para Sportiva.Sin embargo, esta figura no niega que McLaren y Honda discuten su situación actual. "Existe un contrato entre nosotros y el objetivo de hablar con ellos es continuar. Descartamos la posibilidad de que McLaren temporalmente use la unidad de potencia de otro fabricante", ha expuesto."Sobre Sauber, tuvimos muy buenas negociaciones con Monisha Kaltenborn e iban en la dirección adecuada, pero el nuevo liderazgo cambió las cosas y ahora negociamos", ha expresado para finalizar.