por Trupon » Ayer, 16:08

El mánager de Verstappen lanza un aviso a Red Bull: “La paciencia de Max es limitada”

Jaime Vigara SánchezJaime Vigara Sánchez Julio 24, 2017Así de claro lo ha asegurado Raymond Vermeulen, mánager de Max Verstappen. El joven piloto holandés no está contento con la actual situación que está viviendo en el equipo Red Bull y a pesar de haber conseguido un buen cuarto puesto en Gran Bretaña, una cita en la que los de Milton Keynes no tenían puestas demasiadas esperanzas, parece ser que a Max Verstappen se le está agotando la paciencia con el motor Renault, en el caso de la estructura de las bebidas energéticas, TAG Heuer, y la poca potencia a la que rinde en comparación al motor de Ferrari y Mercedes.Pese a que se espera un gran paquete de mejoras por parte de Red Bull para el próximo Gran Premio de Hungría y además, el comportamiento del chasis de los austriacos podría ser muy bueno en el trazado revirado de Hungaroring, Raymond Vermeulen asegura que la paciencia de su piloto no es ilimitada y que hay muy buenos equipos que están listos para ofrecerle un contrato.“Otros equipos están listos para ofrecerle un contrato a Max Verstappen y desde que debutó en la Fórmula 1, siempre ha habido mucho interés en torno a su nombre. Pero queremos ganar con Red Bull, estructura que lo considera como su punta de lanza y le hace vender. Por ello, no le damos plazos específicos a Red Bull para que tenga un monoplaza ganador, pero es importante que Max Verstappen siga compitiendo por las victorias. Estoy seguro dado el progreso realizado por el equipo y con Renault ganando cuatro campeonatos del mundo, que las mejoras llegarán pero hay que entender que nuestra paciencia no es ilimitada”, comenta Raymond Vermeulen para FormulaPassion.it.