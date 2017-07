por don juaco » hace 42 minutos

Trupon escribió: Gracias Joselo por la explicación.



No deja de parecerme curiosa y apasionante la aerodinámica en la F1. Hace 10 años (y menos aún, hace 5) los monoplazabas que ganaban tenían alerones delanteros así:



Y hace unos años más atrás,ni siquiera eso..esa me parece la Ferrari de 2007,o 2008,con una configuración simple en la parte delantera,pero con una sobre población de alerones por todo el resto del cuerpo del coche..los prohibieron,dejando una forma limpia en los laterales...ergo,volvieron al frente,ya vamos en ocho,y pueden ser 10.En mi opinion,ojalá,llegue el día en que estos sean solo dos...el que da la fuerza descendente y otro plano para jugar según que circuito...yo siempre he pensado en que todos estos artefactos aerodinámicos ganan con suerte algunas milésimas,y al Gran Premio siguiente los equipos lo copian y quedan en igualdad...Siempre me pregunto por que Mercedes,que es la referencia de hoy,,antes de la nueva normativa no conseguía nada..si ahora lleva tres años de ventaja no es por la aerodinámica,no solo por eso...y esa es la eterna pregunta,motor,chasis,neumáticos...ese fric,y los "ducts"que en nada le sirvieron...aerodinámica??Ya veremos el 2021 que nos trae.