por scuderia ferrary » Ayer, 20:43

Los ataques de Jacques Villeneuve al debutante y compatriota suyo Lance Stroll le costaron caro, ya que el equipo Williams le vetó la entrada a su motorhome. El expiloto de Fórmula 1 no se arrepiente de sus comentarios y mantiene su opinión sobre el jovencísimo piloto de Williams.Villeneuve calificó a Stroll como uno de los peores debutante de la Fórmula 1, pero el ahora comentarista de Sky Italia asegura que no está ahí para alabar a sus compatriotas ni a los debutantes. "No me pagan por ayudar a los jóvenes pilotos, sino por expresar mi opinión. Antes de Bakú me dijeron que ya no era bienvenido. Les dije que nunca insistí en que lo estuviera", asegura para el diario italiano La Repubblica.Los comentarios críticos, que llegaron antes del podio de Stroll en Azerbaiyán, tuvieron una respuesta jocosa en twitter por parte de Williams, que publicó una imagen con ambos pilotos canadienses en el podio. "Primero era una imagen promocional para Lucky Strike, pero ¿qué sentido tiene estar enfadado conmigo y luego celebrarlo con un tweet?", comenta Villeneuve.La polémica parece no tener fin y Lance Stroll se enfrenta a un nuevo fin de semana de carreras en Hungría, donde espera hacerlo bien para continuar silenciando a todos aquellos que le critican.